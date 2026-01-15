Aunque no lo creas, existe una relación entre las K-pop Demon Hunters, Shrek y Lord Farquaad

No, no estamos bromeando, realmente existe una relación entre K-Pop Demon Hunters y Shrek y la respuesta es más simple de lo que te imaginas: comparten a las mismas guionistas. Se reveló que Danya Jiménez y Hannah McMechan, quienes escribieron el guion de K-Pop Demon Hunters, también tienen listo un guion para un spin-off de Shrek centrado en nada más y nada menos que el icónico Lord Farquaad, el villano más chaparro de la exitosa franquicia de Dreamworks.

La conexión real: las guionistas que brincaron del mundo del K-pop a la comedia de Shrek

De acuerdo con información difundida por The Hollywood Reporter, para estas alturas DreamWorks ya tiene un guion escrito para una película derivada de Shrek, y el libreto viene precisamente de la pluma de esta exitosa dupla que nos trajo la película más icónica de la animación en 2026: Jiménez y McMechan.

Cabe aclarar que esto no significa automáticamente que ya esté en producción, pero sí es una señal importante: el estudio está tanteando expandir el universo Shrek con nuevas historias, como ya lo hizo en varias ocasiones con los exitosos filmes de El Gato con Botas.

¿De qué trataría el spin-off de Lord Farquaad?

Desafortunadamente, se desconoce la trama que tendría este nuevo spin-off del famoso ogro. Lo único que fue revelado y confirmado es que la historia giraría alrededor de Lord Farquaad, el villano de Shrek de la primera película. Lo más probable es que, como este personaje tuvo su final definitivo en las cintas, muy probablemente se trate de algún tipo de precuela, donde conozcamos eventos ocurridos antes de cruzarse en el camino de Shrek y Fiona.

Pensar en que las mismas guionistas que trajeron la exitosa cinta de K-Pop Demon Hunters están detrás de este filme da esperanza a los fans de que tenga una buena carga de humor, ritmo rápido, drama emocional inesperado y un villano con más capas de lo que parece.

Shrek 5 ya viene en camino

Mientras todo esto se define, lo que sí está 100 % seguro es que Shrek 5 está en marcha, que el filme recupera al cast original (al menos en su idioma original) y que la fecha de estreno confirmada es 30 de junio de 2027.

