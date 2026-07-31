Avengers: Doomsday: ¿Cuánto tardas en ver todo lo que debes saber de Marvel antes del gran estreno?
Hay una ruta rápida y otra completa para llegar preparado al estreno de Avengers: Doomsday.
Sí estás listo para el gran estreno de Avengers: Doomsday y quieres estar al día para no perderte ningún detalle, aquí te contamos todo lo que debes saber para disfrutar de las 600 horas de contenido entre series y películas del Cinematográfico de Marvel y los X-Men, antes de que el Dr. Doom regrese a las salas de cine.
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¿Qué debes conocer sobre el universo de Marvel antes del gran estreno de Avengers: Doomsday?
Toma en cuenta que el universo de Marvel es uno de los más amplios que existen, pues para ponerte al día puedes pasar desde 110 horas siguiendo una selección de títulos que son imperdibles para la nueva entrega hasta 600 horas si no quieres perderte ningún detalle relacionado con Marvel y los x-Men.
Toma en cuenta que si tu objetivo solo es estar al corriente para el estreno de Avengers: Doomsday, debes ver alrededor de 40 títulos, aproximadamente 110 horas.
Saga del Infinito
- Iron Man (2008)
- The Incredible Hulk (2008)
- Iron Man 2 (2010)
- Thor (2011)
- Captain America: The First Avenger (2011)
- The Avengers (2012)
- Iron Man 3 (2013)
- Thor: The Dark World (2013)
- Captain America: The Winter Soldier (2014)
- Guardians of the Galaxy (2014)
- Avengers: Age of Ultron (2015)
- Captain America: Civil War (2016)
- Doctor Strange (2016)
- Black Panther (2018)
- Avengers: Infinity War (2018)
- Captain Marvel (2019)
- Avengers: Endgame (2019)
La Saga del Multiverso
- WandaVision
- Loki – Temporada 1
- Spider-Man: No Way Home
- Doctor Strange in the Multiverse of Madness
- Ms. Marvel
- Black Panther: Wakanda Forever
- Ant-Man and the Wasp: Quantumania
- Guardians of the Galaxy Vol. 3
- Loki – Temporada 2
- The Marvels
- Echo
- Deadpool & Wolverine
- Captain America: Brave New World
- Thunderbolts*
- The Fantastic Four: First Steps
Los X-Men
- X-Men (2000)
- X2: X-Men United (2003)
- X-Men: The Last Stand (2006)
- X-Men: First Class (2011)
- X-Men: Days of Future Past (2014)
- Logan (2017)
Complementos importantes
- Daredevil: Born Again – Temporada 1
- Spider-Man: Brand New Day (previo a Doomsday)
¿Cuál es el complemento de los 40 títulos para complementar las 600 horas?
Si se toma en cuenta la base de las 110 horas o los 40 títulos esenciales, para tener todo" el contenido y alcanzar las 600 horas, estos son los contenidos que harían falta.
Películas del UCM que faltan: Thor: Ragnarok (2017) - Ant-Man (2015) - Ant-Man and the Wasp (2018) - Spider-Man: Homecoming (2017) - Spider-Man: Far From Home (2019) - Black Widow (2021) - Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021) - Eternals (2021)
Series de Disney+ que faltan: The Falcon and the Winter Soldier - What If...? temporadas 1, 2 y 3 - Hawkeye- Moon Knight - She-Hulk: Attorney at Law - Secret Invasion - Agatha All Along - Your Friendly Neighborhood Spider-Man - Eyes of Wakanda - Wonder Man - Vision Quest -Especiales de Marvel Studios - Werewolf by Night - The Guardians of the Galaxy Holiday Special.
Series de Netflix / Marvel Television: Daredevil, temporadas 1, 2 y 3 - Jessica Jones, temporadas 1,2 y 3 - Luke Cage, temporadas 1 y 2 - Iron Fist temporadas 1y 2 - The Defenders - The Punisher temporadas 1 y 2.
Otras series de Marvel Television: Agents of S.H.I.E.L.D. (Temporadas 1-7) - Agent Carter (Temporadas 1 y 2) - Inhumans - Runaways. - Cloak & Dagger - Helstrom
Películas de X-Men que faltan: X-Men Origins: Wolverine - The Wolverine - X-Men: Apocalypse - Dark Phoenix - The New Mutants - Deadpool - Deadpool 2
Películas relacionadas con personajes de Marvel: Daredevil (2003) - Elektra - Fantastic Four (2005) - Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer - Fantastic Four (2015)
Trilogía de Spider-Man de Sam Raimi: Spider-Man (2002) - Spider-Man 2 - Spider-Man 3
The Amazing Spider-Man - The Amazing Spider-Man - The Amazing Spider-Man 2
Otras series animadas: X-Men '97 - Friendly Neighborhood Spider- Man - Marvel Zombies
Con esta lista imperdible de contenidos relacionados con el universo de Marvel, estarás preparado para vivir el lanzamiento de Avengers: Doomsday sin perderte nada del creciente universo.