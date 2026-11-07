Tras él esperado estreno de la esperada película en stop motion, Wildwood: El bosque salvaje, uno de los temas que se ha colado dentro de la conversación digital, es el doblaje al español del filme, del cual fue parte el conductor y cineasta Javier Ibarreche, quien ha decidido salir para esclarecer su postura ante los crecientes señalamientos por su papel y el de sus colegas dentro de la esperada película.

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¿Cuáles fueron las declaraciones de Javier Ibarreche sobre su papel dentro de Wildwood: El bosque salvaje?

El creador de contenido Javier Ibarreche y experto en cine reconoció que, si bien su popularidad pudo haber influido para abrirle la oportunidad de participar y prestar su voz en la película, también aclaró que aceptó el proyecto para desarrollar y consolidar su carrera como actor de doblaje y no solamente por la fama que esto podría acarrear.

¿Por qué está siendo señalado el doblaje al español de Wildwood: El bosque salvaje?

Desde que se dio a conocer el doblaje al español del esperado filme Wildwood: El bosque salvaje, este ha sido fuertemente señalado dentro de la conversación digital, pues se ha generalizado un rechazo por parte del público hacia la elección de talento conocido como “star talents” (figuras del entretenimiento e influencers sin formación especializada en doblaje) para dar voz a los personajes principales.

Uno de los grandes señalamientos hacia la película ha sido la participación de Macarena García, quien da voz a la protagonista Prue, al señalar su nula transmisión de emociones. Además, también se señaló a la conductora Natalia Téllez, quien da vida a Alexandra, señalando una participación plana, y al creador de contenido Javier Ibarreche, quien da vida a Brendan, siendo este el menos mencionado al advertir que “cumple” con el papel.

¿De qué trata Wildwood: El bosque salvaje y por qué el filme ha llamado tanto la atención?

Wildwood: El bosque salvaje se presenta como la sexta película del legendario estudio de animación LAIKA quien ha dado vida a proyectos como Coraline y Kubo y la búsqueda samurái.

Wildwood fue estrenada a finales de octubre del 2026, tras más de 15 años en producción, y está basada en la aclamada novela de fantasía folk escrita por Colin Meloy, la cual sigue la historia de Prue McKeel, una adolescente de Portland, Oregón, cuya vida cambia drásticamente cuando su hermano bebé es secuestrado por una gigantesca bandada de cuervos.