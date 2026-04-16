CANCELAN La Ley y el Orden después de 5 temporadas, ¿ya no veremos más al detective Stabler?

Recientemente se ha señalado que la saga de Ley y Orden: Crimen Organizado ha llegado a su final después de 5 temporadas. Este spin off debutó en 2021, consolidándose como una pieza clave del universo televisivo de Ley y Orden y que ahora deja a todos sus seguidores a la espectadora

¿Qué es la Ley y Orden: ¿Crimen Organizado?

Recordemos que durante sus primeras cuatro temporadas la serie se transmitió por NBC, colocándose como una de las producciones favoritas de la saga. No obstante, al llegar su quinta temporada, la producción a Peacock en donde concluyó su última entrega en junio del 2025.