Los Simpson forman parte de la barra de contenido de Azteca 7 desde hace varios años, ello en gran medida a su éxito desde que se lanzó el primer episodio en 1989 y desde entonces sacan una temporada por año, convirtiéndose en una de las series más longevas. Estos son los 7 capítulos de Los Simpson mejor calificados en IMDb.

La Familia amarilla aborda en sus capítulos varios temas sociales con sátira y hasta hace predicciones que se han cumplido, como Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Pero lo que se abordará en este artículo son enseñanzas acerca de priorizar a los seres queridos.

5 capítulos de Los Simpson que enseñan más sobre la familia de lo que imaginas|Pinterest

Los 5 capítulos de Los Simpson

1. Y con Maggie son tres: Un capítulo que rompe a más de uno, ya que Homero deja de lado sus sueños para priorizar a su familia y darle lo mejor. Es por ello que renuncia al trabajo de sus sueños para regresar a laborar a la planta con el nacimiento de Maggie.

2. La boda de Lisa: La más inteligente deja la familia, visualiza cómo en su futuro se aleja de su familia. Pero al final acepta a sus seres queridos tal y como son, por lo que decide cancelar su boda al ver que nunca más los vería.

3. Madre Simpson: Homero se da cuenta de que su madre no murió. Al reencontrarse con ella, se entera de que su madre desapareció para protegerlo, ya que temía que recibiera repercusiones por ser una liberal.

4. Solo se muda dos veces: Homero consigue el empleo de sus sueños, pues trabaja como un alto directivo para un villano. Sin embargo, su familia no la pasaba nada bien en su nueva residencia, por lo que decidió renunciar para regresar a Springfield.

5. La rivalidad de Lisa: Lisa comparte clase con una alumna brillante, por lo que se siente reemplazada como la más inteligente. Es ahí donde salta la familia como un apoyo emocional cuando aparecen las inseguridades.