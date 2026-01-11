10 jugadores de primer nivel que debutarán en el Mundial 2026

Se acerca el Mundial 2026 y también la expectativa por ver en acción a una nueva generación de futbolistas que ya brillan en las principales ligas del mundo. Aunque las listas definitivas aún no están confirmadas, todo indica que varias figuras jóvenes tendrán su primera experiencia en la máxima cita del fútbol internacional.

¡EL IMÁN HUMANO! | Nahuel se queda con TODO en la FINAL | Toluca vs Tigres | Final Vuelta

Muchos de estos jugadores ya acumulan recorrido en competiciones europeas y sudamericanas, además de participaciones en selecciones juveniles o torneos continentales. Sin embargo, la Copa del Mundo 2026 de la FIFA representará un salto definitivo en sus carreras.

Los 10 futbolistas jóvenes que debutarán en el Mundial 2026

El Mundial 2026 promete ser el escenario donde estas figuras den su primer gran golpe a nivel global y comiencen a escribir su propia historia en la competencia más importante del fútbol.

Lamine Yamal (España – FC Barcelona)

Con apenas 18 años, ya hizo historia al debutar tempranamente con la selección española y consagrarse en la Eurocopa 2024. El Mundial 2026 marcaría su estreno en la Copa del Mundo como una de las grandes apuestas de España.

Alejandro Garnacho (Argentina – Chelsea)

A los 21 años, el delantero se perfila como una de las opciones ofensivas de la Albiceleste. Tras su paso por selecciones juveniles y su participación en la Copa América 2024, todo apunta a que vivirá su primer Mundial.

Franco Mastantuono (Argentina – Real Madrid)

Con 18 años, es considerado uno de los talentos más prometedores del fútbol argentino. Su experiencia en eliminatorias y su crecimiento en Europa lo colocan como candidato a debutar en 2026.

Kendry Páez (Ecuador – RC Strasbourg Alsace)

A los 18 años, el centrocampista ya suma experiencia europea y su selección tiene la clasificación encaminada. Todo indica que debutará en el Mundial 2026.

Endrick (Brasil – Real Madrid)

Con 19 años, es una de las joyas del fútbol brasileño. Tras debutar en la Copa América 2024 y en las eliminatorias, su estreno mundialista parece inevitable.

Myles Lewis-Skelly (Inglaterra – Arsenal)

A los 19 años, ya tuvo minutos con la selección inglesa y se afianzó en el primer equipo del Arsenal. El Mundial 2026 sería su presentación en la gran cita.

Cole Palmer (Inglaterra – Chelsea)

Con 23 años, es considerado uno de los mediocampistas más destacados de su generación. Su debut mundialista sería un paso clave en su consolidación internacional.

Warren Zaïre-Emery (Francia – PSG)

A los 19 años, el mediocampista ya es una pieza importante en el fútbol francés. Capitán en juveniles, el Mundial 2026 sería su primera experiencia mundialista con la selección mayor.

Antonio Nusa (Noruega – RB Leipzig)

Con 20 años, se ha consolidado en la Bundesliga y aparece como una de las grandes esperanzas de Noruega para regresar a una Copa del Mundo.

Jorrel Hato (Países Bajos – Chelsea)

A los 19 años, es una de las grandes revelaciones del fútbol europeo. Países Bajos lo proyecta como una pieza importante para el Mundial 2026, donde tendría su primera participación.