Los 10 jugadores más caros del futbol, encabezados por Lamine Yamal, quien tiene un valor de LOCURA

El español Lamine Yamal está convertido en un fenómeno mundial y ahora un reciente análisis de CIES Football Observatory arroja un dato revelador que pone al de Barcelona muy por encima de Erling Haaland en cuando al valor en millones de euros.

Con solo 18 años de edad, Yamal está destinado a alcanzar lo más alto del deporte, sumar campeonatos, marcas individuales y escribir una historia de leyenda como ha sido la de Messi o Cristiano. En lo que ahora está tasado aún podría ser mayor por lo que el mundo del deporte estaría ante un hombre récord.

Yamal ahora mismo está valorado en 343,1 millones de euros y en relación a su más cercano perseguidor que es Halland, casi hay una brecha de 100 millones de euros, ya que el de Noruega está tasado en 255 millones de euros.

Estas cifras, podrían crecer seriamente pues es un año mundialista y una actuación destacada dispararía más los valores a niveles inimaginables.

|EFE

El CIES en su reciente análisis, valora a los 100 jugadores más caros, en el que los 10 más valorados o costosos son:

1. Lamine Yamal (ESP, FC Barcelona) - 343,1 millones de euros

2. Erling Haaland (NOR, Manchester City) - 255,1 millones de euros

3. Kylian Mbappé (FRA, Real Madrid) - 201,3 millones de euros

4. Jude Bellingham (ENG, Real Madrid) - 153,1 millones de euros

5. Michael Olise (FRA, Bayern Múnich) - 136,9 millones de euros

6. Florian Wirtz (GER, Liverpool) - 135,8 millones de euros

7. Désiré Doué (FRA, PSG) - 134,6 millones de euros

8. João Neves (POR, PSG) - 130,6 millones de euros

9. Arda Güler (TUR, Real Madrid) - 130,3 millones de euros

10. Pedri González (ESP, FC Barcelona) - 130 millones de euros

