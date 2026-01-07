¡GOLAZO! Raúl Jiménez marca en el Fulham vs Chelsea durante la Jornada 21 de la Premier League

El 2026 no pudo empezar de mejor forma para Raúl Jiménez. Durante el juego de la Jornada 21 de la Premier League entre el Fulham y Chelsea, el delantero mexicano se hizo presente en el marcador para inaugurar la pizarra en la cancha del Craven Cottage.

Saltando al terreno de juego como titular bajo las instrucciones de Marco Alexandre Saraiva da Silva, el atacante de 34 años de edad puso el 1-0 al minuto 55. Con un remate de cabeza, Raúl Jiménez hizo su gol 27 con la escuadra de Inglaterra. Desde su llegada al Fulham, el delantero tiene un registro de 96 partidos disputados, mismos en los que además de las 27 anotaciones, cuenta con seis asistencias entre juegos de Premier League, EFL Cup y FA Cup.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 RAUL JIMENEZ OPENS THE SCORING FOR FULHAM!



Con la victoria parcial del Fulham ante el Chelsea en la Fecha 21 de la Liga de Inglaterra, la escuadra de los Cottagers se coloca en el octavo puesto de la clasificación con 31 puntos si es que terminan ganando el partido. Por su parte, los ‘Blues’ comandados por Liam Rosenior serían sextos con las mismas unidades.

