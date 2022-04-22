Chivas está teniendo una gran reacción dentro de la Liga BBVA MX y uno de los jugadores importantes es el Chicote Calderón, jugador que se está volviendo importante y que respondió 10 preguntas rápidas a Azteca Deportes.

Chicote Calderón estuvo en exclusiva con Azteca Deportes y en est asección habló de todo, pues reveló desde su cominda favorita, hasta cuál cree que será la final del Clausura 2022.

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Los números de Chicote Calderón

De momento en el presente torneo, Cristian Calderón ha participado en un total de 10 partidos con Chivas, donde acumula 2 goles y 1 asistencia. Suma 562 minutos disputados y poco a poco espera irse consolidando más en las filas de Ricardo Cadena, DT interino.

Chivas se ubica de momento en la octava posición del Clausura 2022, con 20 puntos, a 4 de puestos de liguilla directa, algo de llamar la atención pues normalmente pelaba el Repechaje.

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