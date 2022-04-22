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Fútbol

10 preguntas rápidas con Chicote Calderón, jugador de las Chivas

Christian ‘Chicote’ Calderón respondió 10 preguntas rápidas donde reveló hechos interesantes, como su grupo favorito o la final de Liga BBVA MX

Por: Azteca Deportes

Chivas está teniendo una gran reacción dentro de la Liga BBVA MX y uno de los jugadores importantes es el Chicote Calderón, jugador que se está volviendo importante y que respondió 10 preguntas rápidas a Azteca Deportes.

Chicote Calderón estuvo en exclusiva con Azteca Deportes y en est asección habló de todo, pues reveló desde su cominda favorita, hasta cuál cree que será la final del Clausura 2022.

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Cristian Calderon Chivas gol contra Cruz Azul.jpg

Los números de Chicote Calderón

De momento en el presente torneo, Cristian Calderón ha participado en un total de 10 partidos con Chivas, donde acumula 2 goles y 1 asistencia. Suma 562 minutos disputados y poco a poco espera irse consolidando más en las filas de Ricardo Cadena, DT interino.

Chivas se ubica de momento en la octava posición del Clausura 2022, con 20 puntos, a 4 de puestos de liguilla directa, algo de llamar la atención pues normalmente pelaba el Repechaje.

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