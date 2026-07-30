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SNK revive al legendario tanque SV-001 de Metal Slug para celebrar los 30 años de la franquicia
El icónico vehículo de combate regresa en una edición especial de colección con escala 1/24, pensada para los fans de la saga y los amantes del modelismo
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¿PlayStation podría no seguir con los videojuegos físicos? Este dato es abrumador
La PlayStation ha lanzado un análisis en el que los videojuegos físicos ya no son tan vendidos en relación a los digitales. ¿Qué se sabe al respecto?
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Nintendo lo confirma: En este día se estrena la nueva película de Zelda
La nueva película de Zelda está cada vez más cerca de llegar, motivo por el cual Nintendo ha revelado detalles interesantes respecto a su fecha de lanzamiento.
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3 adaptaciones de videojuegos que fueron exitosas en el cine
Los videojuegos se han vuelto importantes y trascendentes a lo largo de la historia. De hecho, existen algunas adaptaciones brillantes en el cine.
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EA Sports FC, patrocinador principal de la Temporada 23/24 de La Liga
El nuevo videojuego de EA Sports será el sponsor oficial de La Liga de España a partir del siguiente año tras la ruptura laboral de la desarrolladora con FIFA
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Televisión que te permitirá jugar títulos de Xbox sin consola
El Summer Game Fest fue el evento en el que se confirmó que una compañía surcoreana lanzará un Televisor que tendrá la apertura a juegos de Xbox
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Equipo de esports de Casemiro firma alianza con Faceit
Case Esports: organización de la estrella del Real Madrid, Carlos Casemiro anunció la nueva colaboración con la empresa Faceit única en la industria
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Jefe de Xbox rompe el silencio tras el State of Play de PlayStation
El CEO de Xbox, Phil Spencer, dio su punto de vista sobre el evento de la consola de Sony y se dijo emocionado por los próximos anuncios de Xbox
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Apex Legends Mobile recauda millones de dólares en una semana
La versión de Apex Legends para dispositivos móviles tuvo un gran lanzamiento y se posiciona por arriba de otros títulos MOBA en cuanto a descargas
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Xbox y Bethesda anuncian evento en junio con altas expectativas
El próximo evento de Xbox se llevará a cabo el 12 de junio y se esperan grandes anuncios y sorpresas junto a la desarrolladora de videojuegos
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Barcelona da un paso más en el mundo de los esports
El popular club de futbol, Barcelona prepara un proyecto destinado a crear un espacio dedicado al negocio de los deportes electrónicos
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Xbox vende 40 mil millones de dólares en el primer trimestre del 2022
La consola de Microsoft, Xbox, sigue registrando nuevos usuarios tras la compra de Activision Blizzard arrojando su mejor mes en ventas en marzo del presente año
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Dying Light 2: Stay Human vende 5 millones de copias
Tremendo lanzamiento de Dying Light ya consiguió vender millones de copias en un mes, se prepara para superar su primera edición
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Príncipe Arabe compra la mayoría de acciones de SNK
El príncipe heredero de Arabia Saudita adquirió a la compañía de videojuegos creadora de Metal Slug y The King of Fighter
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La convención E3 de 2022 se cancela en su formato físico y digital
La E3, el evento más importante en la industria de los videojuegos no se celebrará este año y se espera que regrese en 2023
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Xbox Game Pass trabaja en suscripción familiar que llegaría este 2022
El servicio de suscripción de Xbox Game Pass podría evolucionar para bajar su costo y atraer a más usuarios al amplio catálogo de juegos
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Usain Bolt se une a los Esports como copropietario de Wylde
El equipo de esports fue fundado durante la pandemia y ha tenido un crecimiento importante en Rainbow Six, Rocket League, Valorant y FIFA
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Electronic Arts anuncia cancelación del EA Play 2022
Un nuevo evento digital en la industria de los videojuegos se ve afectado por la pandemia mundial y no habrá EA Play este año
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Infinity Esports se expande y crea Infinity Gaming Media
La organización de esports latinoamerica Infinity esports sumarán nuevos servicios en la industria de los deportes electrónicos.
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Super Nintendo World llegará a Universal Studios Hollywood en 2023
El Reino Champiñón del parque temático de Nintendo llegará a Estados Unidos el próximo año, así se confirmó en el Mar10 Day.
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Snoop Dogg se suma al mundo de los esports como creador de contenido
El famoso rapero anunció en sus redes sociales un impresionante video donde forma parte del equipo de FaZe Clan como streamer oficial de la escuadra.
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Microsoft y Xbox suspenden ventas en Rusia tras petición de Ucrania
La empresa dejará de vender productos y suspenderá servicios en Rusia tras la petición del viceprimer ministro de Ucrania.
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Las claves del éxito de Nintendo Switch a 5 años de su lanzamiento
La consola Nintendo Switch fue lanzada el 3 de marzo de 2017 alrededor del mundo y se mantiene siendo un éxito en ventas.
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BTS llega al battle royale de Free Fire
El emblemático grupo de K-Pop Free Fire llega al título de Garena este 28 de febrero y esto es todo el contenido que puedes encontrar.
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Servicio de PlayStation similar a Game Pass ya tendría costo definido
El servicio de Spartacus de PlayStation tendría tres niveles de suscripción que te darían acceso a diferentes catálogos de juegos.
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Lego y 2K tendrían acuerdo para lanzar juego del Mundial de Qatar 2022
Ambas empresas habrían cerrado una alianza para lanzar tres videojuegos de deportes con vistas en el Mundial de Qatar 2022.
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PUBG Mobile será patrocinador oficial de auto de Nascar
El mundo de los videojuegos y los deportes convencionales dan un nuevo paso con la próxima aparición del logo de PUBG Mobile en la Nascar.
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Bethesda migrará todo su contenido a la plataforma de Steam
La biblioteca de Bethesda pasará todo su contenido a Steam a partir del próximo mes de abril y el progreso de los juegos no se perderá.
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Ubisoft no descarta una posible adquisición, analiza ofertas de compra
La compañía desarrolladora de videojuegos, Ubisoft, se mantiene como una empresa independiente creadora de títulos para múltiples plataformas.
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La eShop de Nintendo 3DS y Wii U dejará de funcionar este 2022
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El 2021 nos regaló juegos importantes y estos fueron los títulos más descargados en la tienda de PlayStation en sus diferentes consolas.
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Take-Two Interactive compra Zynga por 12 mil millones de dólares
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