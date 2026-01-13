¿Habrá cambios? Estos son los actuales CAMPEONES de WWE rumbo a Royal Rumble

La WWE vive una metamorfosis bastante interesante en estos primeros días del año después de lo que ocurrió durante el 2025, considerado uno de los peores años en el pasado reciente de acuerdo con los fans. Por esto, aquí conocerás los campeones mundiales de la marca rumbo al Royal Rumble.

Como sabes, el Royal Rumble es uno de los cuatro eventos más importantes que la WWE tiene en la actualidad, pues le permite a un luchador pelear por un título mundial de la empresa. En ese sentido, vale decir que la marca ha tenido varios cambios en el pasado reciente, lo cual ha encendido el nivel de interés de los fans.

¿Quiénes son los campeones mundiales actuales de la WWE?

En estos momentos, el Campeón Universal de la WWE es nada más y nada menos que Drew McIntyre, quien recientemente le arrebató el título a Cody Rhodes después de la última edición de SmackDown, por lo que el gigante escocés logró este cinturón después de varios años de espera.

No longer bored at work pic.twitter.com/GMt3pqzgNg — Drew (@DMcIntyreWWE) January 10, 2026



En cuanto el Título Peso Pesado de la empresa, este le pertenece a CM Punk luego de la lesión que obligó a Seth Rollins a decirle adiós al mismo por una lesión que vivió hace unos meses. Bron Breakker intentó quitarle el mismo en la primera edición de RAW 2026; sin embargo, no lo pudo conseguir.

En cuanto a otros títulos que se podrían perder rumbo a Royal Rumble, aparece el Campeonato Intercontinental que tiene Dominik Mysterio, así como el Campeonato de los Estados Unidos que ostenta Carmelo Hayes y el Título Universal de Parejas WWE, el cual tienen Los Usos.

¿Cuándo, dónde y a qué hora será el WWE Royal Rumble 2026?

Prepárate, pues este evento está más cerca que nunca. El Royal Rumble de la WWE se llevará a cabo el próximo sábado 31 de enero del 2026 fuera de los Estados Unidos; es decir, en Arabia Saudita. Recuerda que este evento se podrá disfrutar mediante Netflix en punto de las 13:00 horas.