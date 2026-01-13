WWE: Andrade revela las polémicas diferencias entre trabajar con Vince McMahon y con Triple H

En los últimos días el nombre de Andrade , el Ídolo, se ha vuelto tendencia en el mundo de las redes sociales luego de la participación que tuvo en AEW, lo cual sugiere que sus problemas con la WWE han terminado. Ante esto, vale la pena recordar una entrevista en donde dio detalles sobre su relación con la empresa.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Andrade, quien en México fue conocido como La Sombra, tuvo un par de temporadas por la WWE, empresa en la que nunca destacó en los planos estelares debido a la dificultad que tenía para manejar el idioma. Ante esto, no dudó en revelar las principales diferencias entre trabajar con Vince McMahon y Triple H.

¿Cuáles son las diferencias entre trabajar con Triple H y Vince McMahon?

En una entrevista con el influencer SoyEduardoBates, Andrade, el Ídolo, afirmó que tuvo la oportunidad de trabajar para ambos jefes en medio de todos los cambios que la WWE ha tenido hasta ahora, por lo que detalló dos principales diferencias que existen entre Vince McMahon y Triple H.

Te puede interesar: 3 estrellas que podrían ser la nueva cara de la WWE

Te puede interesar: ¿Quién tiene más goles en Premier entre Chicharito y Raúl Jiménez?

ANDRADE SOBRE LAS DIFERENCIAS DE WWE CON VINCE Y CON TKO



"Sí, hay diferencia; al fin de cuentas es la misma empresa. Ya en NXT tienen más libertad, más descanso, pero también en el main roster el calendario no es tan pensado. A mí me tocó viernes, sábado, domingo, lunes, martes,… pic.twitter.com/pnKZPqsSJG — Eduardo Bates (@soyeduardobates) December 12, 2025

La primera gran diferencia es que con McMahon había mucho más trabajo y, en consecuencia, menos periodos de descanso. De hecho, reveló que en distintas ocasiones le tocó trabajar durante cinco días seguidos entre el viernes y el martes, hecho que ya no ocurre en la administración actual.

Sin embargo, también reveló que en la WWE de ahora existen “menos libertades” debido al control que Triple H ostenta hasta ahora. Eso sí, evidenció que el ecosistema parece estar más relajado en relación con Vince, lo cual ha hecho que la empresa sí tenga cambios significativos entre ambos líderes.

¿Qué éxitos cosechó Andrade en la WWE?

Si bien nunca tuvo un periodo estelar en la empresa, vale decir que Andrade sí protagonizó algunos éxitos dentro de su etapa en la WWE . Entre ellos destaca ser el campeón de NXT, haber ganado el galardón por mejor lucha del año en la empresa, el Campeonato Speed y el de los Estados Unidos en la marca principal.