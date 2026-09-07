100 Thieves conquista el VCT Americas Stage 2 en una final de infarto

¡Tenemos campeón en el VCT Americas! 100 Thieves se consagró campeón del Stage 2 después de superar a LOUD por 3-2 en una Gran Final que tuvo remontadas, overtime y un cierre dramático.

LOUD comenzó la serie con el pie derecho en Split. El conjunto brasileño llegó a tener una ventaja de 11-3 y, aunque 100 Thieves intentó reaccionar, terminó cerrando el mapa por 13-7 para ponerse 1-0.

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La respuesta norteamericana llegó en Sunset, un mapa mucho más equilibrado. Con el marcador 11-12, cuando LOUD parecía tener la ronda en sus manos, Asuna consiguió una doble eliminación clave que permitió a 100 Thieves cerrar el mapa 13-11 y empatar la serie.

En Haven, LOUD volvió a tomar el control y llegó a tener una ventaja de 10-3. Sin embargo, 100 Thieves protagonizó una espectacular remontada y llevó el mapa hasta el overtime. Nuevamente, Asuna apareció en los momentos importantes y su equipo terminó llevándose la victoria por 14-12 para colocarse 2-1.

Con la espalda contra la pared, LOUD respondió de manera contundente en el cuarto mapa. erde y lukxo lideraron al conjunto brasileño en una auténtica demostración de fuerza que terminó con un aplastante 13-1, dejando la serie 2-2 y obligando a jugar un quinto mapa.

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Todo se decidió en el overtimeEl último mapa mantuvo la tensión hasta el final. 100 Thieves llegó al cambio de lado con ventaja de 7-5, pero LOUD volvió a reaccionar y consiguió llevar el encuentro al overtime.

La historia volvió a repetirse.

En un final prácticamente idéntico al de Haven, 100 Thieves consiguió imponerse 14-12 en el tiempo extra, sellando el 3-2 definitivo y levantando el trofeo del VCT Americas Stage 2.

Con este resultado, 100 Thieves se une a NRG, G2 Esports y LOUD como los cuatro representantes de VCT Americas en Champions Shanghai, que se disputará del 24 de septiembre al 18 de octubre.

Después de una Gran Final de cinco mapas y dos overtime, 100 Thieves demostró que podía sobrevivir a los momentos más complicados y terminó llevándose el campeonato.