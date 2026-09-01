Desde ir al gimnasio hasta jugar básquetbol; estas son las actividades que podrás hacer en el GTA VI

Comienza la cuenta regresiva para la llegada del GTA VI, el cual se espera sea el mejor videojuego de la saga y, probablemente, el último de la misma luego de la cantidad de problemas que Rockstar Games ha tenido en cuanto a inversión, dinero y filtraciones se refiere.

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Esta situación ha hecho que el GTA VI cuente con características y curiosidades que muy pocas personas esperaban, lo cual lo convierte en el objeto del deseo de muchos amantes de los videojuegos. Ahora bien, ¿qué actividades podrás hacer en este Grand Theft Auto?

¿Qué actividades podrás hacer en el GTA VI?

Una de las curiosidades más interesantes que tendrá este GTA VI es el hecho de que tus personajes podrán ir al gimnasio, esto con el fin de afectar -para bien- el aspecto físico tanto de Jason como de Lucía, los cuales también podrán practicar deportes acuáticos.

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El movimiento del pelo en GTA VI es ESPECTACULAR pic.twitter.com/pyyR974yi6 — GTAHouse (@GTAHouse_ES) August 28, 2026

El robo de vehículos se ha vuelto marca registrada del GTA VI, por lo que será una actividad fundamental en esta edición. Del mismo modo, las carreras de coches estarán permitidas y, cuando nuestros personajes busquen relajarse, podrán pasar tiempo de calidad disfrutando de la televisión.

Deportes como la natación, el buceo y el baloncesto estarán permitidos en el GTA VI, el cual también tendrá la oportunidad de presentar atracos a mano. Finalmente, otras actividades como la realidad virtual, ir de fiesta, subirse a una motocross, hacer un salto base o ir a la lucha libre también estarán en este videojuego.

¿Cuándo sale a la venta el GTA VI y cuál será su costo en la República Mexicana?

Estamos a poco más de dos meses para que se lleve a cabo el lanzamiento oficial del GTA VI, el cual saldrá a la venta el 19 de noviembre para la PlayStation 5 y la Xbox Series X | S por un costo de 1,499 pesos mexicanos, esto en su edición base. ¿Estás listo para las sorpresas que el videojuego tendrá?