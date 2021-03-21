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15 futbolistas que NO fueron convocados a la Selección Azteca Preolímpica | FOTOS

Porque sus clubes no los prestaron, porque algunos van a la Selección “Mayor” o por decisión técnica, estos futbolistas no están en el Preolímpico de Guadalajara.

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