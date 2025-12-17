3 cosas que no viste de la última lucha de John Cena en WWE

La lucha del retiro de John Cena sigue dejando muchas curiosidades al respecto pese a que el evento de la WWE se llevó a cabo hace varios días. Ante este hecho, es preciso que conozcas las 3 cosas que, seguramente, no viste de la última función de esta superestrella en la empresa de Wrestling.

¡Penta en su casa! Entrevista exclusiva en TV Azteca con el luchador sensación

John Cena se despidió de la WWE con una derrota ante Gunther, en la que fue considerada una de las funciones más tristes que la empresa ha tenido en su historia considerando que su mayor leyenda, el rapero mayor, ya no volverá a luchar luego de cumplir 48 años de edad.

¿Cuáles son las cosas que no viste de la lucha de retiro de John Cena en la WWE?

¿Jey Uso pasado de copas? El miembro de Los Usos sorprendió con una promo que generó mucho impacto en las redes no precisamente por lo que dijo, sino porque distintos usuarios aseguran que el luchador estaba pasado de copas, lo cual ha generado enojo hacia él considerando que se trató de la última lucha de John Cena.

Te puede interesar: Cruz Azul, el único líder de los últimos torneos que no fue campeón

Te puede interesar: ¿A qué equipos de México el Turco Mohamed nunca dirigiría?

El reclamo de un niño a Gunther : Tras la derrota de su héroe favorito, un menor de edad no tuvo reparo en criticar y reclamar a Gunther por haber vencido a John Cena. El video se volvió viral, pues el austriaco, en su personaje de heel, se burló de lo que ocurría en ese momento.

: Tras la derrota de su héroe favorito, un menor de edad no tuvo reparo en por haber vencido a El video se volvió viral, pues el austriaco, en su personaje de heel, se burló de lo que ocurría en ese momento. El abucheo hacia Triple H: La gente no está de acuerdo en cómo Triple H llevó el tour de retiro de John Cena en 2025, por lo que, una vez que salió a felicitarlo y agradecerle, se escucharon cientos de abucheos hacia su persona, lo cual generó cierta preocupación entre los luchadores.

¿John Cena ya no volverá a la WWE?

John Cena mantiene un contrato activo con la WWE , por lo que se espera que pueda aparecer en la empresa de manera esporádica en los próximos años. Sin embargo, estas participaciones serían en segmentos cortos y no así en funciones de lucha libre, hecho que él mismo ha descartado en más de una ocasión.