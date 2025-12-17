Penta confirma que NO luchará en Guerra de Titanes 2025; WWE ya tiene listo su reemplazo

Es un hecho. Después de muchos rumores en torno a su estado de salud luego de lo ocurrido hace algunas semanas, finalmente Penta, el Zero Miedo , confirmó que no estará listo para combatir en Guerra de Titanes, magno evento de la AAA que se llevará a cabo este fin de semana.

Penta tenía programada una lucha de parejas junto a su hermano Rey Fénix para enfrentarse a El Grande Americano y Dominik Mysterio, en lo que sería el regreso de los Lucha Brothers después de varios años de ausencia. Sin embargo, esta situación tendrá que esperar aún más.

Fue a través de un video compartido en sus redes sociales que Penta, el Zero Miedo, reveló que aún no tiene el alta médica de la WWE para luchar luego de la lesión en el hombro que sufrió en una edición de RAW, cuando tras un mal lance ante Solo Sikoa salió lastimado de la lucha.

En el video, el nacido en Ecatepec muestra un semblante de tristeza por no poder estar en uno de los eventos más importantes de la AAA. Sin embargo, también mostró cierta esperanza por el futuro, asegurando que se preparará para tener un 2026 por demás exitoso en la WWE.

Finalmente, confirmó que su reemplazo para Guerra de Titanes 2025 será nada más y nada menos que Rey Mysterio, quien se unirá a Rey Fénix para enfrentar a la nueva versión de los gringos locos este sábado en la Arena Guadalajara, en un evento que comenzará a las 20:00 horas.

Penta y su nueva amenaza hacia Dominik Mysterio

En el video, el Zero Miedo se tomó el tiempo para amenazar nuevamente a Dominik , asegurando que “por obra del destino” este enfrentamiento no se llevará a cabo pero que, sin embargo, lo estará buscando en las próximas ediciones de RAW para arrebatarle el Campeonato Intercontinental que ostenta.