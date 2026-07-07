18 memes de la eliminación de Egipto vs Argentina: se les acabó el Mundial 2026

Así como Lionel Messi se adueñó de la cima de la tabla de goleo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Argentina le ganó 3-2 a Egipto en uno de los mejores partidos de la competencia. Tras ir abajo en el marcador por 0-2 y lograr la remontada, surgieron muchos memes en torno a todo lo sucedido en el partido.

Al margen de las polémicas que tuvo el partido entre Argentina y Egipto, las redes sociales también se centraron en hacer comentarios divertidos, que causan risa. Muchos de ellos, claro, se centran en las decisiones del árbitro, pero también en la remontada y en el estado de ánimo del equipo.

Los mejores memes de Argentina vs. Egipto

La remontada de la Argentina de Messi dejó muchos momentos increíbles y los mejores memes del partido. A continuación mostramos los 18 más virales.

NUNCA VI UN "MEME" TAN CERTERO PARA DEFINIR A LA SCALONETA #Argentina pic.twitter.com/qHgDonHaBT — Christian Ogniew (@ChristianOgniew) July 7, 2026

Yo después de que Argentina ganara 3 a 2 contra Egipto, luego de que Egipto nos metiera dos Goles en el Primer tiempo: pic.twitter.com/PuEEiADXrK — Memes Liberados (@memes_liberados) July 7, 2026

Nunca me había visto un partido completo de Argentina, viéndome este el meme de “penal para Argentina” nunca fue exagerado #Egipto pic.twitter.com/XrVHtPe0i4 — Maar (@sooyaxmm) July 7, 2026

No puedo parar de pensar en esto con el Argentina vs Egipto que se viene.



Lágrimas. Meme histórico. pic.twitter.com/3HVhsJdJpr — 𝘋𝘖𝘓𝘓𝘈 🌹 (@sanncfc) July 4, 2026

#Mundial2026 #Argentina #Egipto #messi #speed #viral #fyp

😂 Speed ya tiene foto para enmarcar



Mientras Leo Messi fallaba el penal, atrás de la portería apareció la reacción que lo dijo todo: sorpresa, drama y puro Mundial. 😳⚽

Una imagen que ya se volvió meme. pic.twitter.com/XncaTuXxeS — Ivette Suarez Reyna (@ivetsuarezreyna) July 7, 2026

"Hay que apoyar a Argentina porque somos hermanos latinos"



YO CELEBRANDO CON TODAS MIS FUERZAS EL GOL DE EGIPTOpic.twitter.com/27qOEhXbDW — Samuel 🇨🇴 (@ExIncognitoP) July 7, 2026

No sé quién hizo este meme, pero sabe cosas #Argentina pic.twitter.com/lwWObmHf9C — Mendieta (@MendiocaD) July 7, 2026

No me gusta el futbol, pero a argentina le está ganando Egipto.🇪🇬



Espero que Egipto gane y vengue a Cabo Verde.



Y cuando descalifiquen a Argentina, solo pondré este meme. pic.twitter.com/yi1knz6XGP — La Becaria 🚀🍉 (@SandyBecariaIt) July 7, 2026

Argentina vs Egipto



(Me tente con este meme) 🤣 pic.twitter.com/8Nbn8oOI9i — 🍃Danita🇦🇷🏳️‍🌈 (@dana_barrios95) July 4, 2026

SI RETUITEAS AL MESSI CHIQUITO



ARGENTINA ELIMINA A EGIPTO pic.twitter.com/W0lYC1yfnO — madridblaugrana (@madridblaugrana) July 7, 2026

Los resultados de Argentina y Egipto en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Argentina fue líder del Grupo J. Ganó todos sus partidos en la fase de grupos y eliminó a Cabo Verde en los 16avos de Final, llegando a tiempo extra.

Argentina 3-0 Argelia — Jornada 1

Argentina 2-0 Austria — Jornada 2

Jordania 1-3 Argentina — Jornada 3

Argentina 3-2 Cabo Verde (después del tiempo extra) — 16avos de Final

Argentina 3-2 Egipto — Octavos de Final

«no puedes celebrar un gol que no es de tu país»



yo celebrando el gol de mi poderosísimo egipto contra argentina pic.twitter.com/MGxSITRoby — alejo (@alejandropgrc) July 7, 2026

Egipto terminó en el segundo lugar del Grupo G. Comenzó el torneo con un empate ante Bélgica, consiguió una victoria importante ante Nueva Zelanda y terminó con otra igualdad. Avanzó desde los 16avos de Final tras imponerse a Australia en la tanda de penales.

Bélgica 1-1 Egipto — Jornada 1

Nueva Zelanda 1-3 Egipto — Jornada 2

Egipto 1-1 Irán — Jornada 3

Australia 1 (2)-1 (4) Egipto — 16avos de Final (Egipto ganó en penales)

Argentina 3-2 Egipto — Octavos de Final

gol de egipto, le regalan un penalti a argentina y messi falla jajajaja pic.twitter.com/dQXpUGQpYT — alejo (@alejandropgrc) July 7, 2026

TV Azteca transmite 32 partidos EN VIVO y GRATIS

En la pantalla de Azteca 7, en el sitio de Azteca Deportes y en la app oficial, podrás ver los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis.

ME CAIGO ME LEVANTO ME CAIGO ME LEVANTO #ARGENTINA pic.twitter.com/A3njNdX6JW — 𝑴𝒊𝒍𝒊 (@Milagroszanazzo) July 7, 2026

Después sufrir un partido durísimo contra Egipto, Argentina pasa a cuartos de final. pic.twitter.com/jCFicYCzlG — Sabimix🍀 (@sabimixmiranda_) July 7, 2026

Lionel Messi and Argentina comeback in the final minutes to defeat Egypt 3-2 🇪🇬🇦🇷



WHAT A GAME. pic.twitter.com/f9ey48yFfG — Rodney (@cryptojourneyrs) July 7, 2026

DALE ARGENTINA LA PUTA Q LOS PARIO 🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/Zgs7AcxSGj — ire & that 🇦🇷 (@mymistakeu_) July 7, 2026