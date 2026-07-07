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18 memes de la eliminación de Egipto vs Argentina: se les acabó el Mundial 2026

Argentina logró una victoria heroica por 3-2 contra Egipto en los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

18 memes de la eliminación de Egipto vs Argentina: se les acabó el Mundial 2026

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Así como Lionel Messi se adueñó de la cima de la tabla de goleo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Argentina le ganó 3-2 a Egipto en uno de los mejores partidos de la competencia. Tras ir abajo en el marcador por 0-2 y lograr la remontada, surgieron muchos memes en torno a todo lo sucedido en el partido.

Al margen de las polémicas que tuvo el partido entre Argentina y Egipto, las redes sociales también se centraron en hacer comentarios divertidos, que causan risa. Muchos de ellos, claro, se centran en las decisiones del árbitro, pero también en la remontada y en el estado de ánimo del equipo.

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Los mejores memes de Argentina vs. Egipto

La remontada de la Argentina de Messi dejó muchos momentos increíbles y los mejores memes del partido. A continuación mostramos los 18 más virales.

Los resultados de Argentina y Egipto en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Argentina fue líder del Grupo J. Ganó todos sus partidos en la fase de grupos y eliminó a Cabo Verde en los 16avos de Final, llegando a tiempo extra.

  • Argentina 3-0 Argelia — Jornada 1
  • Argentina 2-0 Austria — Jornada 2
  • Jordania 1-3 Argentina — Jornada 3
  • Argentina 3-2 Cabo Verde (después del tiempo extra) — 16avos de Final
  • Argentina 3-2 Egipto — Octavos de Final

Egipto terminó en el segundo lugar del Grupo G. Comenzó el torneo con un empate ante Bélgica, consiguió una victoria importante ante Nueva Zelanda y terminó con otra igualdad. Avanzó desde los 16avos de Final tras imponerse a Australia en la tanda de penales.

  • Bélgica 1-1 Egipto — Jornada 1
  • Nueva Zelanda 1-3 Egipto — Jornada 2
  • Egipto 1-1 Irán — Jornada 3
  • Australia 1 (2)-1 (4) Egipto — 16avos de Final (Egipto ganó en penales)
  • Argentina 3-2 Egipto — Octavos de Final

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