18 memes de la eliminación de Egipto vs Argentina: se les acabó el Mundial 2026
Argentina logró una victoria heroica por 3-2 contra Egipto en los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Así como Lionel Messi se adueñó de la cima de la tabla de goleo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Argentina le ganó 3-2 a Egipto en uno de los mejores partidos de la competencia. Tras ir abajo en el marcador por 0-2 y lograr la remontada, surgieron muchos memes en torno a todo lo sucedido en el partido.
Al margen de las polémicas que tuvo el partido entre Argentina y Egipto, las redes sociales también se centraron en hacer comentarios divertidos, que causan risa. Muchos de ellos, claro, se centran en las decisiones del árbitro, pero también en la remontada y en el estado de ánimo del equipo.
Los mejores memes de Argentina vs. Egipto
La remontada de la Argentina de Messi dejó muchos momentos increíbles y los mejores memes del partido. A continuación mostramos los 18 más virales.
NUNCA VI UN "MEME" TAN CERTERO PARA DEFINIR A LA SCALONETA #Argentina pic.twitter.com/qHgDonHaBT— Christian Ogniew (@ChristianOgniew) July 7, 2026
Yo después de que Argentina ganara 3 a 2 contra Egipto, luego de que Egipto nos metiera dos Goles en el Primer tiempo: pic.twitter.com/PuEEiADXrK— Memes Liberados (@memes_liberados) July 7, 2026
Nunca me había visto un partido completo de Argentina, viéndome este el meme de “penal para Argentina” nunca fue exagerado #Egipto pic.twitter.com/XrVHtPe0i4— Maar (@sooyaxmm) July 7, 2026
No puedo parar de pensar en esto con el Argentina vs Egipto que se viene.— 𝘋𝘖𝘓𝘓𝘈 🌹 (@sanncfc) July 4, 2026
Lágrimas. Meme histórico. pic.twitter.com/3HVhsJdJpr
#Mundial2026 #Argentina #Egipto #messi #speed #viral #fyp— Ivette Suarez Reyna (@ivetsuarezreyna) July 7, 2026
😂 Speed ya tiene foto para enmarcar
Mientras Leo Messi fallaba el penal, atrás de la portería apareció la reacción que lo dijo todo: sorpresa, drama y puro Mundial. 😳⚽
Una imagen que ya se volvió meme. pic.twitter.com/XncaTuXxeS
"Hay que apoyar a Argentina porque somos hermanos latinos"— Samuel 🇨🇴 (@ExIncognitoP) July 7, 2026
YO CELEBRANDO CON TODAS MIS FUERZAS EL GOL DE EGIPTOpic.twitter.com/27qOEhXbDW
No sé quién hizo este meme, pero sabe cosas #Argentina pic.twitter.com/lwWObmHf9C— Mendieta (@MendiocaD) July 7, 2026
No me gusta el futbol, pero a argentina le está ganando Egipto.🇪🇬— La Becaria 🚀🍉 (@SandyBecariaIt) July 7, 2026
Espero que Egipto gane y vengue a Cabo Verde.
Y cuando descalifiquen a Argentina, solo pondré este meme. pic.twitter.com/yi1knz6XGP
Argentina vs Egipto— 🍃Danita🇦🇷🏳️🌈 (@dana_barrios95) July 4, 2026
(Me tente con este meme) 🤣 pic.twitter.com/8Nbn8oOI9i
SI RETUITEAS AL MESSI CHIQUITO— madridblaugrana (@madridblaugrana) July 7, 2026
ARGENTINA ELIMINA A EGIPTO pic.twitter.com/W0lYC1yfnO
Los resultados de Argentina y Egipto en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Argentina fue líder del Grupo J. Ganó todos sus partidos en la fase de grupos y eliminó a Cabo Verde en los 16avos de Final, llegando a tiempo extra.
- Argentina 3-0 Argelia — Jornada 1
- Argentina 2-0 Austria — Jornada 2
- Jordania 1-3 Argentina — Jornada 3
- Argentina 3-2 Cabo Verde (después del tiempo extra) — 16avos de Final
- Argentina 3-2 Egipto — Octavos de Final
«no puedes celebrar un gol que no es de tu país»— alejo (@alejandropgrc) July 7, 2026
yo celebrando el gol de mi poderosísimo egipto contra argentina pic.twitter.com/MGxSITRoby
Egipto terminó en el segundo lugar del Grupo G. Comenzó el torneo con un empate ante Bélgica, consiguió una victoria importante ante Nueva Zelanda y terminó con otra igualdad. Avanzó desde los 16avos de Final tras imponerse a Australia en la tanda de penales.
- Bélgica 1-1 Egipto — Jornada 1
- Nueva Zelanda 1-3 Egipto — Jornada 2
- Egipto 1-1 Irán — Jornada 3
- Australia 1 (2)-1 (4) Egipto — 16avos de Final (Egipto ganó en penales)
- Argentina 3-2 Egipto — Octavos de Final
gol de egipto, le regalan un penalti a argentina y messi falla jajajaja pic.twitter.com/dQXpUGQpYT— alejo (@alejandropgrc) July 7, 2026
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Broooo, que tensión tenia😣— Tomatico Furioso (@TomaticoFurioso) July 7, 2026
#meme #humor #argentina🇦🇷 #fútbol #mundial pic.twitter.com/jgtG2LwsEF
ME CAIGO ME LEVANTO ME CAIGO ME LEVANTO #ARGENTINA pic.twitter.com/A3njNdX6JW— 𝑴𝒊𝒍𝒊 (@Milagroszanazzo) July 7, 2026
Después sufrir un partido durísimo contra Egipto, Argentina pasa a cuartos de final. pic.twitter.com/jCFicYCzlG— Sabimix🍀 (@sabimixmiranda_) July 7, 2026
Lionel Messi and Argentina comeback in the final minutes to defeat Egypt 3-2 🇪🇬🇦🇷— Rodney (@cryptojourneyrs) July 7, 2026
WHAT A GAME. pic.twitter.com/f9ey48yFfG
DALE ARGENTINA LA PUTA Q LOS PARIO 🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/Zgs7AcxSGj— ire & that 🇦🇷 (@mymistakeu_) July 7, 2026
Updated the meme.— Syed Shahnawaz Ali (@sashanzail) July 7, 2026
Now it reflects what some people see every time Argentina wins. 😂🇦🇷 pic.twitter.com/38nD7ppcq6