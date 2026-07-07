La jugada de Argentina que habría sido tarjeta roja y que el árbitro no marcó en el partido vs Egipto

Argentina estuvo contra las cuerdas y logró recuperarse para darle la voltereta a un marcador adverso de 2-0 y ganarle 3-2 a Egipto para clasificar a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sin embargo, en el triunfo hay varias manchas negras, como la jugada que habría sido tarjeta roja, pero que el árbitro no marcó.

Corría el minuto 43 del primer tiempo cuando Egipto iba arriba en el marcador por un tanto. Fue en un contragolpe que Emam Ashour recibió el balón y tocó de primera intención, mientras que Nahuel Molina le lanzó un manotazo al cuello, el cual no fue sancionado por el árbitro, como la jugada que tuvo que haber sido penal.

Molina le lanzó un manotazo al cuello a Ashour a finales de la primera mitad.|Captura de pantalla

La jugada ni siquiera fue marcada como falta ni revisada en el VAR, pues el contragolpe de los egipcios continuó, pero sin llegar a concretarse con una anotación. Debido a lo anterior, el video está dando la vuelta al mundo y con miles de comentarios acerca de lo ocurrido.

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Las reacciones de las redes sociales por la jugada que no fue roja

La acción de Molina hacia Ashour pudo haber cambiado el rumbo del partido, pues sucedió a minutos del final del primer tiempo y cuando Egipto llevaba ventaja por un gol. Sin embargo, el árbitro ni el VAR mandaron a revisar la jugada. Caso contrario a las redes sociales, que se inundaron de un sinfín de comentarios acerca de la jugada.

🚨 ÚLTIMA HORA: El árbitro le acaba de perdonar la expulsión al jugador de Argentina por un manotazo en el cuello al jugador egipcio.



Lo de Messi en los Mundiales es un escándalo sin precedentes. pic.twitter.com/o8gAAoodiK — LaVozGalactica (@Lavozgalactica) July 7, 2026

“Ni siquiera la repitieron, hacen lo que se les da la gana. Ni Egipto ni ningún país se merece eso”, “Todo está armado para que Argentina sea campeón y Messi tenga otro balón de oro”, “Va directo a agarrarle el cuello y nadie dice nada” y “Si esto no es robo, no sé qué es, mamita querida”, fueron algunos de los comentarios.

El rival de Argentina en cuartos de final.

Ante todo pronóstico, Argentina avanzó a los cuartos de final, luego de tener 2 series complicadas, como fueron las de Cabo Verde en 16avos de final, que terminó por ganar en tiempo extra, y ante Egipto, que replicó la misma dosis, pero esta vez en el agregado.

Ahora, la albiceleste se enfrentará al ganador del partido entre Suiza y Colombia en los cuartos de final, que se disputarán el sábado 11 de julio en punto de las 7 de la tarde (hora centro de México).