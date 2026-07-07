Así queda la tabla de goleo histórica de los Mundiales, tras el gol de Messi vs Egipto en octavos de final del Mundial 2026

Lionel Messi reafirma su récord como MÁXIMO GOLEADOR en las Copas del Mundo tras anotar un auténtico golazo ante Egipto en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, previamente estaba empatado con Kylian Mbappé que previo a enfrentar a Marruecos tiene 19 goles.

Lionel Messi sumó su gol número 20 en Copas del Mundo y debajo se encuentran:



Kylian Mbappé con 19 goles

Miroslav Klose con 16 goles

Ronaldo Nazario con 15 goles

Gerd Muller con 14 goles

Harry Kane con 14 goles

La batalla por el liderato de goleo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está muy pareja, con el resultado de Argentina vs Egipto, Lionel Messi aseguró el tener un partido más y así poder hacer crecer tanto su racha histórica como su liderato en la presente Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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