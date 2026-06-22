Cruz Azul los buscó como refuerzos, pero estos son los 2 JUGADORES que habrían rechazado al club

Mientras la Copa Mundial de la FIFA 2026 se lleva a cabo, distintos equipos de la Liga BBVA MX han comenzado su preparación con miras al torneo Apertura 2026 que comenzará a mediados del próximo mes, siendo Cruz Azul uno de los más movidos en el mercado de fichajes.

cruz azul

A pesar de que hasta ahora no ha concretado ningún fichaje oficial, la realidad es que Cruz Azul entiende que debe mejorar su plantilla si desea buscar el bicampeonato luego del título obtenido en el Clausura 2026 ante Pumas; sin embargo, la situación no ha sido nada sencilla para los celestes.

¿Qué jugadores habrían rechazado llegar a Cruz Azul?

Uno de los nombres que sonó con más fuerza en La Noria fue el de Julián Araujo, lateral derecho mexicano que no tuvo una buena temporada en el Celtic y que, por tal motivo, interesó a la cúpula de Cruz Azul con miras a convertirlo en su defensor titular para la siguiente temporada.

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No obstante, el periodista Fernando Esquivel menciona que Julián Araujo tiene como objetivo principal mantenerse en Europa y consolidarse como un lateral importante en el conjunto escocés, esto con miras a representar nuevamente a la Selección Mexicana en un futuro.

Otro elemento que posiblemente no llegue a Cruz Azul es Kevin Lomónaco, central argentino que, pese al interés que el cuadro celeste tiene en él, tendría otras opciones dentro de la misma Liga BBVA MX, pues el periodista Kery Ruiz argumenta que tanto León como Tigres lo siguen de cerca.

¿César Montes sí llega a Cruz Azul?

Uno de los elementos que posiblemente sí llegue a Cruz Azul es César Montes, uno de los capitanes de la Selección Mexicana que, si no recibe una oferta de lujo en Europa tras la Copa Mundial de la FIFA 2026, probablemente vuelva a México con el actual campeón de la Liga BBVA MX.