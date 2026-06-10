América suma 3 nuevos REFUERZOS para el Apertura 2026

Las Águilas del América ya preparan lo que será la siguiente temporada luego de la eliminación que sufrieron a manos de Pumas hace algunas semanas, por lo que, desde ahora, han comenzado a surgir noticias relacionadas al mercado de transferencias del club más ganador de la Liga BBVA MX.

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Ante ello, vale decir que el Club América ya cuenta con tres refuerzos confirmados para el Apertura 2026. Se trata de elementos que cerraron su préstamo con distintos equipos y que, ahora, volverán a Coapa con la intención clara de demostrar que están hechos para ser titulares.

¿Qué refuerzos sumará América para el siguiente torneo?

Emilio Lara : El canterano del América vuelve al club después de un intermitente periodo de préstamo con Necaxa , equipo en el que pasó de ser titular a suplente en cuestión de meses. Por tal motivo, no se espera que sea inamovible en el cuadro de Guillermo Almada.

: El canterano del vuelve al club después de un intermitente periodo de préstamo con , equipo en el que pasó de ser titular a suplente en cuestión de meses. Por tal motivo, no se espera que sea inamovible en el cuadro de Guillermo Almada. Cristian Calderon: Después de un interesante periodo de préstamo con los Rayos, el Chicote vuelve a Coapa con la intención clara de ser titular en el Club América considerando que puede disputar minutos en dos posiciones distintas: central en línea de tres y carrilero por izquierda.

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Franco Rossano: Franco sumó 775 minutos en la última temporada con el equipo de Aguascalientes, una cantidad relativamente importante para un jugador de primera división. Se espera, entonces, que sea un recambio interesante en Coapa.

¿Qué jugadores podrían salir del Club América para el Apertura 2026?

Así como hay jugadores que volverán, también son varios los elementos que suenan para salir del Club América de cara a la siguiente temporada. Entre ellos destacan jugadores como Néstor Araujo, Ralph Orquín, la Pantera Zúñiga y Brian Rodríguez, quienes podrían tener sus horas contadas en Coapa.