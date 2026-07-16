3 argentinos naturalizados que formaron parte de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana contó con tres elementos no nacidos en México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, siendo uno de ellos Santiago Giménez quien nació en Argentina. Ante tal situación, no está de más conocer los tres mejores argentinos que se naturalizaron para defender los colores del cuadro nacional.

Memo Ochoa en busca de Copa Mundial de la FIFA 2026

Como sabes, a lo largo de la historia la Selección Mexicana ha contado con muchos naturalizados a través de distintos países. No obstante, entre estos destacan tres jugadores que nacieron en Argentina y que, sin embargo, tuvieron una buena participación en el cuadro nacional.

¿Qué argentinos naturalizados tuvieron buenos minutos en la Selección Mexicana?

Gabriel Caballero : La leyenda de los Tuzos del Pachuca fue convocado por Javier Aguirre para el Mundial del 2002, mismo en donde demostró un buen nivel en el centro del campo a través de su versatilidad e inteligencia con y sin el balón. Es considerado, por muchos, uno de los mejores naturalizados de la Selección Mexicana.

: La leyenda de los Tuzos del Pachuca fue convocado por Javier Aguirre para el Mundial del 2002, mismo en donde demostró un buen nivel en el centro del campo a través de su versatilidad e inteligencia con y sin el balón. Es considerado, por muchos, uno de los mejores naturalizados de la Guillermo Franco: Ocho años después de Gabriel, en el Mundial del 2010, Javier Aguirre convocó al nacido en Argentina para convertirlo en su centro delantero titular. El Guille tuvo buenos minutos con la Selección Mexicana; sin embargo, no logró destacar como se esperaba.

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Christian Giménez: Posiblemente, el que menos destacó de los 3 mencionados, pero uno de los que más se recuerda por haber jugado con la Selección Mexicana a pesar de tener un golpe en la cabeza, todo esto con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2014.

¿Santiago Giménez estará en el proceso rumbo al Mundial 2030?

Con 25 años en la actualidad, Santiago Giménez, hijo de Christian, llegaría la Copa Mundial de la FIFA 2030 en una plenitud física y emocional, por lo que si logra aumentar su nivel en Europa podría ser el delantero titular de la Selección Mexicana con miras a este proceso.