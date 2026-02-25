MLB: Estos son los jugadores que han ganado la Serie Mundial y el Clásico Mundial de Beisbol

Estamos a prácticamente dos semanas para que comience uno de los eventos más importantes dentro del apartado deportivo en este año. El Clásico Mundial de Beisbol finalmente ha llegado, por lo que aquí conocerás los jugadores que han ganado este torneo y, a su vez, la Serie Mundial de la MLB.

Así fue el año de los Dodgers este 2024

La Serie Mundial es el evento máximo dentro de la MLB, uno de los deportes más importantes de los Estados Unidos. Curiosamente, son varios los atletas que tienen la suerte de presumir haber conquistado este formato para, después, hacer lo mismo en el Clásico Mundial de Beisbol.

¿Qué jugadores han ganado la Serie Mundial y el Clásico Mundial de Beisbol?

Por increíble que parezca, no son muchos los jugadores que presumen conquistar los dos torneos más importantes que el beisbol tiene a nivel internacional. Uno de los más destacados es Shoei Ohtani, quien es considerado por muchos expertos el beisbolista más completo de la historia.

Te puede interesar: ¿Cuál es el récord que los 49ers establecerán en la NFL?

Te puede interesar: Los 9 clubes de la MLS que buscarán ganar la Concachampions

El japonés fue uno de los elementos más importantes en la consagración que la Selección de Japón tuvo en el Clásico Mundial de Beisbol en la edición 2023. Posteriormente, el nipón volvió a la MLB para obtener el bicampeonato de la Serie Mundial con los Dodgers en los años 2024 y 2025.

Daisuke Matsuzaka fue el primero que lograrlo en 2006 y 2009, mientras que otro que destaca es Robinson Canó, campeón con República Dominicana en 2013 y de la MMLB en 2009. Otros ejemplos de lo anterior son Marcus Stroman, Yoshinobu Yamamoto, Mookie Betts y Aroldis Champan.

¿Qué países son candidatos a ganar el Clásico Mundial de Beisbol?

Imposible no colocar a los Estados Unidos como el país favorito a quedarse con el Clásico Mundial de Beisbol, aunque, así como ellos, tampoco se puede descartar a Japón. Un peldaño más abajo se vislumbra la República Dominicana, mientras que otras escuadras como Venezuela, Puerto Rico y México también pueden dar mucho de qué hablar.