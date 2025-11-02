3 cosas que debes saber de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

El Comité Olímpico Internacional (COI) confirmó un dato muy alentador en la víspera de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 . La información ha causado sorpresa y regocijo, ya que es un hito de la historia de este certamen.

juegos olimpicos

Estas son las 3 cosas que debes saber de los Juegos Olímpicos 2028. La competencia internacional buscará fortalecer la igualdad de género: las mujeres ocuparán un rol central en la participación de las disciplinas.

1- Participación femenina en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

El Comité Olímpico Internacional confirmó el aumento de pruebas femeninas en la máxima justa deportiva. Los Juegos de Los Ángeles de 2028 tendrán por primera vez en la historia el mismo número de deportes de equipo en hombres y mujeres.

En fútbol habrá más selecciones femeninas (16) que masculinas (12). Este es sin duda un dato inédito en el certamen. Esta medida responde a una petición de la FIFA encaminada a igualar el número de participantes en ambas categorías.

En waterpolo, se incrementa a 12 el número de equipos en mujeres. De esta manera, se equipara al de hombres. Por su parte, el boxeo añade una categoría femenina (+80 kilos). De este modo, habrá el mismo número en relación con la masculina.

2- Más pruebas de velocidad en natación en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

El órgano directivo confirmó que habrá 6 pruebas más de velocidad en natación. Se incorporan los 50 metros espalda, braza y mariposa tanto en hombres como en mujeres. Además, también se amplía el número de participantes en baloncesto 3x3. De esta forma, pasará a tener 12 equipos por sexo.

A su vez, se amplía el número de pruebas mixtas en varios deportes. De las 351 pruebas, 165 serán masculinas, 161 femeninas y 25 mixtas:

Atletismo (relevo 4x100)

Golf

Tiro con arco

Gimnasia

Remo sprint playa

Tenis de mesa

3- ¿Cuántas disciplinas deportivas habrá en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028?

En el certamen habrá 36 disciplinas deportivas, incluidas las 5 modalidades que se estrenarán: lacrosse, críquet, béisbol/sóftbol, squash y fútbol americano. Estas añadirán 322 deportistas femeninas y 376 masculinos.

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 contarán con 351 medallas (22 más que en París) y mantendrán el número de deportistas: 10.500. De estos, 5.333 serán mujeres y 5.167, hombres.