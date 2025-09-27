deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

Kenia Lechuga logra la medalla de bronce en el Mundial de Remo de Shanghái 2025

La mexicana brilló al conseguir una presea de bronce en Mundial de Remo de Shanghái 2025.

Kenia Lechuga logra la medalla de bronce en el Mundial de Remo de Shanghái 2025
Instagram:kenialechuga_
Luis Madrid - Marktube
Otros Deportes
Compartir

Nuevamente, Kenia Lechuga volvió a poner el nombre de México en alto, luego de brillar en el Campeonato Mundial de Remo en Shanghái 2025, donde la mexicana se quedó con la medalla de bronce en la prueba de scull ligero individual femenil, donde logró un tiempo de 7:32:23 minutos.

Durante la prueba, la originaria de Nuevo León demostró el gran momento que está viviendo, siendo una de las mejores del mundo en su disciplina, situación que quedó demostrada con su medalla de bronce.

Regresó Capioño con su Máquina de Humo | Mundial de la Comedia

¿Quién se quedó con la medalla de oro?

La competencia estuvo muy cerrada, pero la medalla de oro se la quedó la estadounidense Michelle Sechser, quien hizo un tiempo de 7:30.14 minutos, mientras que la competidora local, se apoderó de la medalla de plata un tiempo de 7:30.45 minutos. La mexicana estuvo solamente a tres segundos de entrar en segundo lugar.

¿Cuántas medallas tiene Kenia Lechuga en estas competencias?

Esta es la segunda ocasión que Kenia Lechuga logra quedarse con una medalla en una competencia de este nivel, pues en el Mundial de Belgrado 2023, donde logró quedarse con la medalla de plata. Por su parte, la joven atleta confirmó que este año ha sido de mucho crecimiento para ella en todos los aspectos.

Sin embargo, durante su carrera ha logrado brillar en lo más alto en varias competencias, en las cuales destacan justas internacionales, Copas del Mundo y Juegos Panamericanos, siendo la primera mexicana en lograr su boleto a una justa olímpica en la disciplina de remo, por lo que se ha convertido en un referente para las nuevas generaciones del deporte.

Méxicanos Rumbo a Los Ángeles 2028
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Te Recomendamos

Thumbnail
Otros Deportes
Gervonta Davis vs Jake Paul y el regreso de Ryan García | A Raspar La Lona
The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
×
×