Kenia Lechuga logra la medalla de bronce en el Mundial de Remo de Shanghái 2025

Nuevamente, Kenia Lechuga volvió a poner el nombre de México en alto, luego de brillar en el Campeonato Mundial de Remo en Shanghái 2025, donde la mexicana se quedó con la medalla de bronce en la prueba de scull ligero individual femenil, donde logró un tiempo de 7:32:23 minutos.

Durante la prueba, la originaria de Nuevo León demostró el gran momento que está viviendo, siendo una de las mejores del mundo en su disciplina, situación que quedó demostrada con su medalla de bronce.

¿Quién se quedó con la medalla de oro?

La competencia estuvo muy cerrada, pero la medalla de oro se la quedó la estadounidense Michelle Sechser, quien hizo un tiempo de 7:30.14 minutos, mientras que la competidora local, se apoderó de la medalla de plata un tiempo de 7:30.45 minutos. La mexicana estuvo solamente a tres segundos de entrar en segundo lugar.

¿Cuántas medallas tiene Kenia Lechuga en estas competencias?

Esta es la segunda ocasión que Kenia Lechuga logra quedarse con una medalla en una competencia de este nivel, pues en el Mundial de Belgrado 2023, donde logró quedarse con la medalla de plata. Por su parte, la joven atleta confirmó que este año ha sido de mucho crecimiento para ella en todos los aspectos.

Sin embargo, durante su carrera ha logrado brillar en lo más alto en varias competencias, en las cuales destacan justas internacionales, Copas del Mundo y Juegos Panamericanos, siendo la primera mexicana en lograr su boleto a una justa olímpica en la disciplina de remo, por lo que se ha convertido en un referente para las nuevas generaciones del deporte.

