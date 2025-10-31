Shakira y Piqué cierran un nuevo capítulo: hay actualizaciones de lo que ha pasado entre ellos

Shakira y Gerard Piqué vuelven a ser noticia. Tras meses de silencio y especulaciones, la expareja ha cerrado un nuevo capítulo en su historia, y recientemente salieron a la luz actualizaciones sobre lo que ha ocurrido entre ellos, que despierta el interés de millones de fanáticos de ambos lados.

La cantante colombiana y el jugador de fútbol español llegaron a un inesperado y millonario acuerdo en los últimos días, con el que ponen fin a una etapa importante: la casa donde residían en Barcelona fue vendida y el comprador es una persona muy popular de estos tiempos.

Según revelaron en el programa de televisión El gordo y la flaca, la artista latina y el deportista lograron despojarse de su último bien en común en España y negociaron la venta de su propiedad en nada más ni nada menos que en 11 millones de euros, una cifra que la estrella musical no quiso discutir previamente y por la que habrían perdido varios interesados en el pasado.

¿Quién compró la casa de Shakira y Piqué en Barcelona?

Según publicó la Revista People, la lujosa casa que alguna vez compartieron Shakira y Piqué en la ciudad española fue adquirida recientemente por el joven futbolista Lamine Yamal, quien es parte del Club de Fútbol del Barcelona y promesa indiscutida de su generación.

La noticia llamó la atención de sus millones de seguidores, quienes comenzaron a elaborar teorías en las redes sociales de que la actual estrella del fútbol español compró esta mansión no solo para vivir allí con su familia, sino que también se sume su novia argentina, la artista Nicki Nicole.

Instagram /Lamineyamal

Aunque todavía ni Yamal ni su círculo íntimo hicieron declaraciones al respecto de esta importante compra, medios locales revelaron que "ya es un hecho" y muy pronto podría mudarse a la vivienda en la que tiempos atrás fueron felices la cantante colombiana, el exdefensor catalán y sus dos hijos.