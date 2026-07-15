Estas son las 3 decisiones arbitrales más POLÉMICAS del Mundial 2026 hasta ahora

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a punto de terminar y, pese a haber sido uno de los torneos más importantes y espectaculares de los últimos años, el mismo no estuvo exento de complicadas decisiones arbitrales que se han vuelto polémicas con el pasar de los días.

Memo Ochoa en busca de Copa Mundial de la FIFA 2026

Y es que, considerando que la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 está programada para este domingo 19 de julio en punto de las 13:00 horas para México, conviene dar a conocer las decisiones arbitrales más polémicas que este torneo dejó en el terreno de juego.

¿Cuáles fueron las peores decisiones arbitrales en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Roja perdonada a Messi : En el primer partido que la Selección de Argentina disputó en el Mundial 2026 Lionel Messi se presentó con un triplete; sin embargo, el mismo no se habría llevado a cabo de tal forma si el VAR hubiera revisado la roja que debió recibir en el primer tiempo.

: En el primer partido que la Selección de Argentina disputó en el Lionel Messi se presentó con un triplete; sin embargo, el mismo no se habría llevado a cabo de tal forma si el VAR hubiera revisado la roja que debió recibir en el primer tiempo. Suspensión del castigo a Balogun: La FIFA decidió levantarle el castigo a Balogun para que este pudiera disputar el juego de octavos de final entre Estados Unidos y Bélgica. Todo habría sucedido luego de la intervención del presidente de los Estados Unidos con Gianni Infantino.

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Toque de cable: En el juego entre Inglaterra y Noruega el balón, tras un despeje del portero, tocó un cable que a la postre terminó en gol. En esencia, este tanto debió haberse cancelado por lo mismo; sin embargo, el VAR decidió mantenerlo en detrimento de la afición.

¿Argentina ha sido ayudado en el Mundial 2026?

Más allá del hecho de que Argentina no ha enfrentado a potencias en este Mundial 2026, la realidad es que existen algunas decisiones en favor del conjunto sudamericano que han generado mucha polémica entre los fanáticos de este evento, sobre todo, en redes sociales.