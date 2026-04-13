3 futbolistas de Chivas interesan a un histórico de Europa; ¿cuánto pagaría el club por ellos?

El torneo aún no termina y, sin embargo, Chivas podría sufrir la baja de varios de sus elementos principales de cara a la próxima temporada, esto después de que se ventilara que un equipo histórico de Europa ha comenzado a analizar a tres jugadores que han destacado en la campaña actual.

La apuesta de Chivas por su cantera

Una de las razones por las cuales Chivas es uno de los líderes del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX deriva del gran impacto que muchos de sus futbolistas han tenido en el campo. De estos, destacan tres elementos que, sin embargo, podrían salir del club más pronto que tarde.

¿Qué jugadores podrían salir de Chivas rumbo a Europa?

Pepe del Bosque, analista de TNT Sports, establece que el FC Copenhague estaría interesado en tres elementos de las Chivas del Guadalajara. La fuente establece que los jugadores que podrían emigrar a Europa son Diego Campillo, Daniel Aguirre y, finalmente, Roberto Alvarado.

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Vale mencionar que el interés del Copenhague radica en el increíble nivel que estos elementos han demostrado en la Liga BBVA MX, misma que tienen muy bien visoreada considerando que en sus filas aparece Rodrigo Huescas, quien logró ser campeón con Cruz Azul antes de emigrar al viejo continente.

Dicho lo anterior, luce poco probable que el club de Europa pueda sumar a los tres elementos considerando el elevado costo de cada uno de ellos, destacando lo que ocurre con el Piojo Alvarado. Ante ello, habrá que estar atentos a las nuevas actualizaciones en torno a esta información.

¿El Piojo Alvarado será titular en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Si no ocurre nada extraño en las próximas semanas, todo haría indicar que el jugador de Chivas será el extremo por derecha de la Selección Mexicana con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026, misma en donde el Piojo podría ser un elemento vital en el esquema del Vasco Aguirre.