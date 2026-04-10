¿Cuántos atletas mexicanos estarán en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028? | Estimación

Estamos a poco más de dos años para que se lleve a cabo el que podría ser el evento más importante, a nivel deportivo, de la última década. Los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 están a punto de llegar, por lo que luce interesante conocer más respecto a los atletas mexicanos que podrían estar en esta justa.

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Como sabes, México se ha caracterizado por ser uno de los países más exitosos en cuanto a medallas de refiere a nivel Latinoamérica en la historia de los Juegos Olímpicos. Bajo este contexto, se espera que Los Ángeles 2028 se convierta en uno de los eventos con la delegación más alta de las últimas décadas.

¿Cuántos atletas mexicanos podrían estar en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028?

Olimpismo Mexicano, cuenta de X que sigue de cerca el entorno de los atletas que podrían estar en los Juegos Olímpicos, sugiere que, de acuerdo con sus estimaciones, para Los Ángeles 2028 México podría llevar entre 150 y 170 atletas, esto gracias a las nuevas disciplinas que se integrarán al programa.

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Cabe mencionar que, para esta edición de los Juegos Olímpicos, se unirán deportes como el Flag Football y el Tiro con Arco Compuesto, mismos en donde México podría llevar su equipo completo. Del mismo modo, existen otros como los Clavados y el Futbol Soccer en donde también podría haber participación azteca.

De confirmarse lo anterior, Los Ángeles 2028 entraría dentro de los cinco Juegos Olímpicos con más participación para los atletas mexicanos en la historia. Vale decir que el primer puesto le pertenece a México 1968, evento en donde 275 deportistas aztecas estuvieron en dicha justa olímpica.

¿Qué otros Juegos Olímpicos han tenido cientos de atletas mexicanos?

Así como México 68, Múnich 1972 también destacó por tener mucha presencia nacional a través de 174 atletas, un poco más de los 164 que se presentaron hace cinco años, en Tokio 2021. Río de Janeiro 2016 presentó a 125 atletas, mientras que Atenas, en el año 2004, fueron 109 integrantes de la comunidad azteca.