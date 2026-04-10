Estos son los goles que la Hormiga González necesita para romper un nuevo récord en Chivas

La fase regular de la temporada 2025 - 2026 ha sido la más espectacular en la corta carrera de Armando, la Hormiga González. De hecho, con apenas 22 años de edad está a nada de romper un récord goleador en Chivas que lo incluiría en el libro de historia de la institución rojiblanca.

La apuesta de Chivas por su cantera

La Hormiga González fue el héroe del Rebaño Sagrado el fin de semana pasado luego de que Chivas viniera de atrás para igualar a dos tantos frente a Pumas. Los dos goles del conjunto rojiblanco fueron cortesía de Armando, quien con ello demostró nuevas credenciales rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Qué récord está por romper la Hormiga González en Chivas?

El año calendario de la Hormiga González ha sido perfecto, pues durante la temporada regular 2025 - 2026 el canterano del Guadalajara ha sumado un total de 24 tantos, mismos que son suficientes para igualar la marca de Jaime Pajarito establecida en la temporada 1980 - 1981.

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Con esto, a González le restan un total de cuatro encuentros de Liga para superar esta marca y quedarse como el máximo goleador en un año calendario superando a otros nombres propios como Omar Bravo y Javier Hernández, por mencionar algunos ejemplos. Para ello, Armando solo tiene que anotar ante escuadras como Tigres, Puebla, Necaxa o Xolos.

Ahora bien, en aquella temporada Pajarito culminó la misma con 27 tantos gracias a los tres conseguidos en la Liguilla. Dicho lo anterior, resta cada vez menos para que Armando coloque su nombre con letras de oro en la historia de Chivas con menos de tres años en el primer equipo rojiblanco.

¿Armando González será el goleador del Clausura 2026?

Después de 13 fechas disputadas, la Hormiga González es el actual líder goleador del Clausura 2026 al registrar un total de 12 goles, superando así a otras figuras como Joao Pedro y Paulinho. Así, Armando buscará mantener su racha goleadora en el cierre que se le avecina a Chivas.