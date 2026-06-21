Los 3 futbolistas a seguir que podrían ser FIGURAS en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028

Estamos a dos años para que se lleve uno de los eventos deportivos más importantes que habrá en esta década. Los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 están a la vuelta de la esquina, motivo por el cual vale conocer a los tres prospectos que podrían estar en el fútbol varonil.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Existen tres jugadores de distintas partes del mundo que, pese a su edad, ya son auténticas figuras a nivel mundial. Por tal motivo, de estar en estos Juegos Olímpicos Los Ángeles 2026 seguramente harán de sus respectivas escuadras las favoritas a la medalla de oro.

¿Qué jugadores podrían estar en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028?

Pau Cubarsi : El defensor central del Barcelona apenas cuenta con 19 años de edad, por lo que tiene los requisitos necesarios para defender a la Selección de España en estos Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 si es que tanto él como su equipo así lo desean.

: El defensor central del Barcelona apenas cuenta con 19 años de edad, por lo que tiene los requisitos necesarios para defender a la Selección de España en estos si es que tanto él como su equipo así lo desean. Nico Paz: Se trata, sin duda alguna, de una de las revelaciones más grandes que la Serie A tuvo en la temporada pasada. El argentino de 21 años fue vital en la grandiosa campaña del Como, por lo que se vislumbra como un elemento a seguir rumbo a LA 2028.

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Endrick: Su temporada en el Lyon fue muy buena, por lo que se habla de un posible regreso al Real Madrid para la siguiente campaña. Además, gracias a sus 19 años tiene todo para representar a Brasil en uno de los torneos más importantes que existen.

¿Cuándo inician los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028?

Los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 comenzarán el 14 de junio del 2028 para terminar el 30 del mismo mes, teniendo una duración de dos semanas. Se trata de un evento que contará con 51 disciplinas distintas, mismas que se repartirán a lo largo de 40 sedes en los Estados Unidos.