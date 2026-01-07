Estos son los 3 juegos con los que PlayStation buscará mantener el liderazgo en 2026

El 2026 se perfila para ser uno de los años más interesantes y productivos en cuanto al mundo de los videojuegos se refiere, por lo que las tres consolas líderes a nivel mundial han comenzado a trabajar en la búsqueda de acaparar la amyor parte del mercado. Una de ellas, precisamente, es la PlayStation.

Luego de tener un 2025 con altas y bajas realmente marcadas, Sony tiene en mente consolidar a la PlayStation como la consola favorita de chicos y grandes por igual. Por tal motivo, en los próximos párrafos podrás conocer los 3 juegos que, posiblemente, harán que la PS vuelva a la cima más pronto que tarde.

¿Qué juegos podrían llevar a PlayStation a la cima en 2026?

Con la intención de volver a ser esa consola que enamore a todos los gamers de corazón, la PlayStation 5 tendría en mente volver a la cima a través de tres títulos que, desde ahora, han comenzado a llamar la atención, mimos que son los siguientes: Wolverine, Marvel Tokon: Fighting Souls y Saros.

ICYMI: MARVEL’S WOLVERINE ARRIVES THIS FALL ON PLAYSTATION 5 AND PLAYSTATION 5 PRO. #WolverinePS5 pic.twitter.com/avb2FxAkKs — Marvel's Wolverine Countdown (@WolverineCD) January 4, 2026

La intención de Sony es hacer que estos tres títulos acaparen las miradas, sobre todo, de los amantes de los superhéroes. De hecho, de los tres antes mencionados la expectativa más alta es con Wolverine, y lo anterior deriva de la popularidad de este personaje en la pantalla grande.

De cumplirse este propósito, Sony daría pasos agigantados en cuanto a la venta de consolas, lo anterior considerando que la Nintendo Switch 2 tuvo un impulso tan grande el año pasado al grado de convertirse en la más vendida a nivel mundial. ¿Logrará la PlayStation 5 su cometido?

¿Cuándo saldrá a la venta la PlayStation 6?

Durante el año pasado se mencionó que la PS6 podría salir a la venta entre finales del 2026 y principios del 2027 ; sin embargo, después se habló de la posibilidad de retrasar su llegada para mediados del siguiente año debido a los costos de fabricación, algo que también está lastimando a la nueva versión de la Xbox.