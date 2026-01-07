La cláusula que evitaría que Pumas despida a Efraín Juárez en el Clausura 2026

Restan pocos días para el inicio del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX , mismo en donde los Pumas, de la mano de Efraín Juárez, buscarán superar lo hecho en las temporadas anteriores, mismas en donde el conjunto universitario fue eliminado en la ronda de playoffs del futbol mexicano.

Dinenno responde sobre si seguirá en Pumas

Este será el segundo torneo completo que Efraín Juárez tendrá, por lo que, con la llegada de algunos refuerzos, la exigencia para el técnico mexicano es máxima. Sin embargo, recientemente se supo que el exfutbolista le habría “tomado la medida” a la directiva de Pumas, misma que no puede despedirlo en los primeros juegos de Liga.

¿Cómo fue que Efraín Juárez “chamaqueó” a la directiva de Pumas?

De acuerdo con información del periodista Alberto Bernard, Efraín Juárez habría exigido una cláusula a la directiva de Pumas, misma que dicta que no puede ser despedido durante los primeros seis juegos del torneo Clausura 2026, lo cual le da cierto margen para evolucionar con el paso de las semanas.

La fuente detalla que, si las cosas no caminan como se esperaba y Pumas decide cesar a su DT, el club tendría que pagar una indemnización demasiado elevada, misma que en estos momentos sería incosteable para la institución de la capital del país, la cual ha ganado siete títulos de Liga en su historia.

Cabe mencionar que esta información no ha sido confirmada por ningún integrante del club ni el propio Efraín Juárez, quien, dicho sea de paso, recibió el voto de confianza de parte de la nueva directiva encabezada por Antonio Sancho, la cual ha fichado a jugadores como Juninho, Jordan Carrillo, César Garza y Tony Leone.

¿Qué puntos deben mejorar Efraín Juárez y Pumas?

Además de la necesidad de quedar entre los primeros seis lugares para evitar el Play-In del Clausura 2026, Efraín Juárez tiene la obligación de mejorar cuestiones relativas a la disciplina del club , mismo que fue el que más tarjetas recibió a lo largo de la temporada pasada. ¿Lo logrará?