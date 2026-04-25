Estos son los 3 mejores fichajes de agentes libres en la historia de la MLB

La MLB se ha convertido en una de las Ligas más seguidas a nivel mundial gracias a la cantidad de atletas de élite que tiene actualmente, lo cual ha hecho que muchas personas volteen a ver cada uno de los juegos. Ante ello, no está de más conocer los mejores fichajes que la Liga ha tenido a lo largo de la historia.

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Si bien las Grandes Ligas tienen su auge de popularidad más grande en Estados Unidos, la realidad es que México ha avanzado peldaños en cuanto a número de seguidores se refiere. Por tal motivo, son muchas las personas que desean conocer quiénes han sido los agentes libres que llegaron a la MLB para romperla por completo.

¿Qué agentes libres la rompieron en su etapa en la MLB?

Barry Bonds: Para muchos, el mejor beisbolista de todos los tiempos. El contrato de Bonds tuvo una duración de 14 años debido a la extensión que los Gigantes constantemente le otorgaban, por lo que convirtieron a este beisbolista en uno de los más importantes de la historia.

Barry Bonds as an Arizona St. Sun Devil. He hit .347 with 45 home runs and 175 RBI, helping ASU to two College World Series appearances. pic.twitter.com/FD3lCFz6Yn — Baseball In Pics (@baseballinpix) April 14, 2026

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Greg Maddux : Fue en 1993 cuando Maddux pasó de los Cubs a los Braves para permanecer en la institución durante más de una década. En este periodo registró una marca a favor de 194 - 88 y, además, tuvo la oportunidad de obtener tres premios Cy Young.

: Fue en 1993 cuando Maddux pasó de los Cubs a los Braves para permanecer en la institución durante más de una década. En este periodo registró una marca a favor de 194 - 88 y, además, tuvo la oportunidad de obtener tres premios Cy Young. David Ortiz: ESPN coloca a David como el tercer mejor fichaje de agente libre en la historia de la MLB por haber terminado en el quinto lugar de la votación al MVP de la Liga Americana en su primera temporada con Boston, convirtiéndose en una leyenda del cuadro que lo fichó en 2003.

¿Qué escuadra se perfila como candidata al campeonato en la MLB 2026 - 2027?

Si bien la temporada recientemente comenzó, la realidad es que, desde ahora, comienzan a verse algunas escuadras que seguramente lucharán por el oro máximo en la MLB. Entre estas destacan Los Ángeles Dodgers, aunque tampoco se puede descartar por completo a los Yankees de Nueva York.