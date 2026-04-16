Así ha sido la evolución de la máscara de El Grande Americano en los últimos meses (FOTO)

El Grande Americano se ha convertido, en cuestión de meses, en el ídolo más grande que la AAA tiene en la actualidad. Esta situación habla del impacto que el alemán ha tenido en tierras mexicanas, así como la evolución que su máscara ha sufrido a lo largo de los últimos años.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Interpretado por Ludwig Kaiser, El Grande Americano se ha impregnado de la cultura mexicana y tal hecho ha ocasionado que sea querido e idolatrado por la comunidad mexicana. Esta situación se ha visto reflejada en su vestimenta, destacando lo que ocurre con su máscara.

¿Cómo ha cambiado la máscara de El Grande Americano en los últimos meses?

El principio, y luego de tomar el personaje de Chad Gable, la máscara de El Grande Americano contaba con los característicos colores de la bandera de los Estados Unidos, por lo que era el azul, rojo y blanco los que más destacaban tanto en esta como en el resto de su indumentaria.

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Sin embargo, desde que arribó por primera vez a México la situación ha cambiado de forma espectacular. Son muchas las máscaras que El Grande Americano ha lanzado en los últimos meses; sin embargo, en la mayoría de estas se distingue el color verde, blanco y rojo, así como el azul cuando visitó el estado de Puebla.

Esta situación tiene estrecha relación con el cariño que Ludwig Kaiser ha demostrado por la comunidad mexicana, así como por el impacto que este personaje ha tenido en el país. Por ende, se espera que EGA pueda convertirse, más pronto que tarde, en el próximo Megacampeón de la AAA.

¿El Grande Americano estará en Wrestlemania 42?

Cuando parecía que la WWE estaba preparando el máscara vs máscara entre El Grande Americano y El Original Grande Americano, la realidad es que, al final, este combate no estará en Wrestlemania 42, por lo que se espera que la lucha se programe para el siguiente gran evento de la AAA.