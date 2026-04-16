Estas son las carreras que Isaac del Toro SE PERDERÁ tras su lesión

Se trata, sin duda, de una de las noticias más tristes que el mundo del deporte mexicano ha tenido en este inicio de año. Hace unos días se confirmó una importante lesión para Isaac del Toro, quien, por tal motivo, se perderá algunas carreras del calendario 2026.

Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia

Isaac del Toro llegó a este 2026 como uno de los pilotos más importantes de la actualidad gracias a lo hecho a lo largo del año pasado; sin embargo, en la última carrera el nacido en Ensenada sufrió una lesión que lo mantendrá fuera de competición durante algunas semanas.

¿Cuántas carreras se perderá Isaac del Toro por lesión?

Fue durante una caída en la etapa 3 de Itzulia (La Vuelta al País Vasco) que Isaac del Toro vivió un incidente que lo obligó a abandonar la competición. Al final, se supo que el mexicano sufrió una rotura en el músculo del muslo derecho, lo cual hará que se pueda perder varias carreras.

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Vale decir que la evolución será clave para “Del Torito”, pues en distintos escenarios el del norte del país podría estar de una a tres semanas fuera si la lesión es de grado 1. Si es un desgarro moderado el tiempo de recuperación será de tres a seis semanas, aunque si es una situación grave estaría en recuperación durante varios meses.

Esto sugiere un punto de inflexión en la carrera de Isaac del Toro, pues además de perderse el Amstel Gold Race, el mexicano también se perderá la Flecha Valona y la Lieja-Bastoña-Lieja, programadas para el 19 y 26 de abril. Del mismo modo, se desconoce si estará listo para el Giro de Italia, el cual se realizará el siguiente mes.

¿Isaac del Toro estará listo para el Tour de Francia?

En este punto vale decir que el Tour de Francia comenzará el sábado 4 de julio para concluir el domingo 26 del mismo mes. Ante ello, se espera que Isaac del Toro pueda estar disponible para esta competición, la cual es una de las más importantes que habrá a lo largo de este año.