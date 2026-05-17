3 razones por las que Luis Rey sería el “refuerzo” perfecto para Chivas

A unas semanas para el inicio del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, las Chivas del Guadalajara han recibido la noticia respecto al regreso de Luis Rey para la próxima campaña, esto después de que el periodo de préstamo desde el Puebla expirara al término de la temporada regular.

La apuesta de Chivas por su cantera

Con ello, Luis Rey tiene el objetivo claro de convencer a Gabriel Milito de mantenerlo en la plantilla de cara a la siguiente temporada y convertirlo en un refuerzo de lujo para la institución rojiblanca. Ahora bien, ¿por qué el jugador puede ser de mucha ayuda en el entorno de Chivas?

3 razones por las que Luis Rey debe quedarse en Chivas

Consolidación en la primera división: La salida de Luis Rey al Puebla hizo que el jugador pudiera consolidarse en la máxima categoría de la Liga BBVA MX al tener muchos minutos en el primer equipo, por lo que llegará con mucha más experiencia a Chivas.

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Competencia directa para Rubén González: Luis Rey no solo es más joven que el Oso, sino que esto le permite tener un despliegue más elevado y una velocidad más concisa, ventajas que le permiten ser un recambio y, a su vez, una competencia directa para el experimentado contención rojiblanco.

no solo es más joven que el Oso, sino que esto le permite tener un despliegue más elevado y una velocidad más concisa, ventajas que le permiten ser un recambio y, a su vez, una competencia directa para el experimentado contención rojiblanco. Juega en varias posiciones: Tal y como ocurre con jugadores como Roberto Alvarado o Brian Gutiérrez, Luis Rey se puede desempeñar perfectamente en distintas posiciones como contención, líbero o central por derecha, lo cual permite que Gabriel Milito tenga un abanico más amplio en cuanto a opciones se refiere.

¿Qué jugadores podrían salir de Chivas?

Mucho se ha hablado respecto a la posibilidad de que Chivas pierda a varios futbolistas para el siguiente torneo gracias al interés de equipos de Europa en ellos. Entre los nombres más importantes destacan elementos como Raúl Rangel, Diego Campillo y Brian Gutiérrez.