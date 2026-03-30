Brian Gutiérrez fue ignorado por Estados Unidos y ahora México lo aprovecha

Brian Gutiérrez, futbolista nacido en Illinois y con pasado en selecciones juveniles de Estados Unidos, se ha convertido en una de las historias más llamativas del proceso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El mediocampista ofensivo, que no fue considerado por Mauricio Pochettino en el USMNT, ahora destaca con la Selección de Mexicana y empieza a ganar terreno dentro del equipo de Javier Aguirre. Su rendimiento reciente, especialmente ante Portugal, ha despertado el interés del público de latinos en Estados Unidos, donde su caso vuelve a encender el debate sobre los talentos binacionales que cambian de camiseta.

¿Por qué Estados Unidos dejó pasar a Brian Gutiérrez y México lo aprovechó?

El caso de Brian Gutiérrez refleja la competencia constante entre Estados Unidos y México por futbolistas con doble nacionalidad. El mediocampista, formado en el Chicago Fire y posteriormente fichado por Chivas, fue parte del proceso juvenil estadounidense durante varios años. Incluso recibió un llamado al equipo mayor a inicios de 2025, pero tras esa convocatoria dejó de ser considerado por el cuerpo técnico encabezado por Mauricio Pochettino.

Esa decisión abrió la puerta para que el cuadro mexicano lo integrara a su proceso. Javier Aguirre apostó por el mediocampista como alternativa creativa y el futbolista respondió con una actuación destacada frente a Portugal. Su movilidad, visión y capacidad para asociarse lo convirtieron en uno de los jugadores más dinámicos del equipo mexicano, generando elogios tanto en medios estadounidenses como mexicanos.

El contexto también favorece su crecimiento. México busca variantes ofensivas tras algunas ausencias importantes, y Gutiérrez aparece como un perfil ideal para aportar creatividad en la zona media. Su adaptación rápida al esquema ha reforzado la percepción de que puede ser una pieza útil rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Aguirre ve en Brian Gutiérrez una alternativa clave para la selección de México

Javier Aguirre fue claro al explicar el rol que imagina para el mediocampista. El entrenador del equipo mexicano considera que Gutiérrez puede cubrir funciones similares a las de Marcel Ruiz, quien no estará disponible por lesión. Esa comparación refuerza la confianza del cuerpo técnico en el futbolista.

El seleccionador destacó su capacidad para pedir la pelota, trasladarla con velocidad y mantener la posesión, además de su disposición para mejorar en los duelos defensivos. Estas características encajan con la idea de un mediocampo dinámico, pensado para competir ante rivales de alto nivel internacional.

Para el publico latino en Estados Unidos, la historia de Brian Gutiérrez tiene un componente especial. Nacido en Illinois, con raíces mexicanas y formado en la MLS, su crecimiento con la selección de México simboliza la conexión futbolistica entre ambos países. Además, su rendimiento podría consolidarlo como una opción real dentro de la lista final rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El proceso todavía continúa, pero el mediocampista ya dio un paso importante. Lo que comenzó como una oportunidad tras no ser considerado por Estados Unidos, hoy se transforma en una posibilidad concreta para ganarse un lugar en el proyecto del equipo mexicano.