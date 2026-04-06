3 refuerzos que llegaron a Chivas y pasaron desapercibidos; así decepcionaron al club

Chivas se mantiene como uno de los líderes del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX a falta de unos juegos para la conclusión de la temporada regular, y lo anterior se debe, en gran medida, al buen nivel que la mayoría de sus jugadores han mostrado en el terreno de juego.

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Sin embargo, vale decir que, en el pasado, esto no sucedía de tal forma. Y es que, en los últimos años, Chivas ha fichado a futbolistas de lujo que, tristemente para su causa, nunca pudieron destacar en el campo. Por tal motivo, aquí conocerás tres refuerzos que se fueron con más pena que gloria de la institución.

3 fichajes que no funcionaron y decepcionaron en Chivas

Oribe Peralta: Oribe llegó a Chivas con una avanzada edad; sin embargo, con el prestigio de haber sido campeón en más de una ocasión dentro de la Liga BBVA MX y como seleccionado nacional en su momento. No obstante, este nunca pudo destacar como alguien importante en el club.

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José Juan Macías : Después del préstamo que tuvo en León en donde se consolidó como uno de los mejores mexicanos en el eje de ataq ue, José Juan regresó al Rebaño para consolidarse en la primera división, hecho que no logró por sus bajas de juego y sus constantes lesiones.

: Después del préstamo que tuvo en León en donde se consolidó como uno de los mejores mexicanos en el eje de ataq para consolidarse en la primera división, hecho que no logró por sus bajas de juego y sus constantes lesiones. Jesús Molina: Llegó a Chivas como un mediocampista bastante efectivo al momento de recuperar el balón, aunque en el club nunca pudo demostrar eso. Molina llegó a tener muchas oportunidades en el centro del campo rojiblanco, mismas que, desafortunadamente, no pudo aprovechar.

¿A qué equipos enfrentará Chivas en este cierre del Clausura 2026?

Después del partido ante los Pumas de la UNAM, Chivas enfrentará la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX midiéndose a Tigres, en uno de los juegos de la temporada. Finalmente, el Rebaño cerrará la campaña regular ante Puebla, Necaxa y los Xolos de Tijuana.