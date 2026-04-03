Isaac del Toro recibe pésimas noticias a meses para el Tour de Francia

El ciclista mexicano, Isaac del Toro, ha comenzado su preparación rumbo a lo que será el Gran Tour de Francia, uno de los campeonatos más importantes que existen en este deporte y en el que el nacido en Ensenada hará su debut en este año después de mucho tiempo de espera.

Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia

Para ello, Isaac del Toro tendrá participación en varias competencias antes del Tour de Francia para llegar a dicha competición de la mejor forma posible. Sin embargo, recientemente “Del Torito” sufrió una mala noticia que, sin embargo, no ha cambiado en absoluto su entorno.

¿Cuál es la mala noticia que recibió Isaac del Toro?

La élite del ciclismo, misma que se conforma a través del ranking de la UCI, ha sufrido cambios importantes. Y es que, de acuerdo con el ranking semanal, la Unión Ciclista Internacional ha bajado a Isaac del Toro, quien pasó de ser el segundo mejor ciclista del mundo a ser el tercero tras una nueva actualización.

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Todo ocurrió gracias a la edición número 105 de la ronda catalana, misma que fue conquistada por el danés Jonas Vingegaard. Con este hecho, el antes mencionado sumó un total de 6,885 puntos, mismos que son suficientes para dejar a Isaac del Toro en el tercer puesto con 6,789 puntos.

El primer lugar lo mantiene Tadej Pogacar, quien se ha mantenido como el ciclista más importante de los últimos años y que actualmente suma 11,635 puntos. A pesar de eso, UAE Team Emirates continúa dominando el ranking de la UCI gracias a Isaac y el propio Tadej, pues en el cuarto puesto aparece Remco Evenepoel de Red Bull Bora con 5,106 puntos.

Isaac del Toro y su evolución en la clasificación UCI en los últimos 15 meses

A pesar de esta complicada situación, vale decir que Isaac del Toro se mantiene como uno de los mejores pilotos de la actualidad y como uno que ha evolucionado de manera significativa pues, hasta hace unos meses (inicio del 2025) estaba fuera de los mejores 40 ciclistas según el ranking UCI.