Estuvo en Qatar 2022 y volvería a la Liga BBVA MX; América y Cruz Azul buscan su fichaje

Mucho se ha hablado de la posibilidad de que varios jugadores que están en Europa regresen a la Liga BBVA MX una vez culmine la Copa Mundial de la FIFA 2026. Un ejemplo de lo anterior es este futbolista, el cual, en teoría, podría regresar al futbol nacional a través de América o Cruz Azul.

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Después de superar una lesión que lo dejó fuera de las canchas durante los últimos meses, finalmente Luis Chávez vio acción en el último duelo amistoso del Dinamo Moscú. Con ello, nuevamente se abre la oportunidades para que forme parte de la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Luis Chávez vuelve a la Liga BBVA MX con América o Cruz Azul?

De acuerdo con información de El Futbolero, Luis Chávez, jugador de 30 años de edad, es pretendido por dos grandes del futbol mexicano. La fuente sostiene que el jugador de la primera división rusa tendría el interés de América y Cruz Azul, dos recurrentes candidatos al título.

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Cabe mencionar que, después de haber brillado como mediocampista en Pachuca y de su gran participación en Qatar 2022, Luis Chávez emigró al futbol de Europa a través del Dinamo Moscú, equipo en el que se volvió figura hasta antes de la terrible lesión que sufrió hace nueve meses.

Ante ello, la fuente establece que el entorno del futbolista se ha mostrado abierto a escuchar propuestas por parte del futbol mexicano, siendo la primera de estas la del Club América. Posteriormente, se supo que otras escuadras, como Cruz Azul, también se han acercado a él para repatriarlo.

¿Cuál es el costo de Luis Chávez?

De acuerdo con Transfermarkt, Luis Chávez tiene un valor de 7 millones de euros; una cantidad que, de cierta forma, es accesible tanto para Cruz Azul como América. Ante ello, vale decir que la calidad del mexicano podría aumentar considerablemente el nivel de ambos equipos de cara a la siguiente temporada, aunque hasta ahora no hay nada formal al respecto.