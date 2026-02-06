Compras de pánico; los últimos fichajes de los clubes en la Liga BBVA MX

Los periodos de fichajes invernales normalmente suelen ser muy apagados dentro de la primera división mexicana; sin embargo, el actual ha dejado sensaciones bastante interesantes en algunos equipos que aspiran al título de la Liga BBVA MX. ¿Cuáles han sido los últimos fichajes más rimbombantes para el Clausura 2026?

Si bien la temporada está a punto de llegar a su Jornada 5, lo anterior no ha impedido que algunas instituciones de la Liga BBVA MX se sigan reforzando de manera importante a fin de lograr sus objetivos de este primer semestre del año. Por tal motivo, aquí conocerás los fichajes de último minuto que han sorprendido a los fanáticos.

¿Qué fichajes de último minuto han llegado a la Liga BBVA MX?

Cruz Azul nuevamente ha dado mucho de qué hablar en este cierre del mercado de fichajes, pues además de la posible contratación de Joao Pedro, el conjunto cementero está a nada de cerrar al nigeriano Christian Ebere, quien llega directamente de El Nacional de Montevideo.

Delantero serbio con potencia, fortaleza, juego aéreo, mentalidad ganadora y gran definición.🔥¡Bienvenido al Monterrey, Uroš Djurdjević!👊🏼🔵⚪



Con 143 goles en su carrera profesional, el campeón de goleo del Clausura 2025 se une a La Pandilla para aportar su explosividad al… pic.twitter.com/82kZyq6Y3K — Rayados (@Rayados) February 5, 2026

El Club América es otro cuadro que ha sorprendido en este periodo de fichajes de la Liga BBVA MX, pues además de confirmar la salida de elementos como Allan Saint-Maximin y Álvaro Fidalgo, también recibió la llegada de Raphael Veiga, quien llegó a México luego de formar parte del Palmeiras de Brasil.

Finalmente, es imposible no hablar de lo que ocurre en la Sultana del Norte. Y es que, luego de confirmar la salida de Germán Berterame rumbo al Inter Miami de la MLS, Rayados de Monterrey se movió con fuerza para adquirir a Uros Durdevic, quien fue campeón de goleo con Atlas en el pasado reciente.

¿Qué equipo se reforzó mejor para el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX?

Expertos en la materia coinciden que fueron los Diablos Rojos del Toluca quienes se reforzaron de la mejor manera rumbo a un nuevo título de primera división al adquirir a futbolistas que pueden ser revulsivos ante alguna situación de emergencia, entre los que destacan nombres como Sebastián Córdova, Pável Pérez y Roberto Díaz Price.