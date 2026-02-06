FOTO: Así luce Mil Máscaras, leyenda de la lucha libre mexicana, sin máscara

Mil Máscaras es considerado una de las figuras más importantes que la lucha libre mexicana ha tenido a lo largo de su historia, incluso al grado de ser comparado con otras leyendas del calibre de El Santo, Blue Demon, Canek, El Hijo del Perro Aguayo y LA Park, por citar algunos ejemplos.

Parte de lo anterior deriva de la esencia del luchador y de la forma en cómo el hombre detrás de la máscara ha cuidado su identidad de manera casi hasta enfermiza. Sin embargo, esta situación cambió por completo hace más de tres décadas, cuando Mil Máscaras mostró su rostro completamente.

El día que Mil Máscaras mostró su rostro en una película

Fue en el año 1990 cuando se estrenó la película “La Verdad de la Lucha”, misma que hablaba de los conflictos que los luchadores tienen que superar tanto dentro como fuera del cuadrilátero. México ya había tenido proyectos con luchadores profesionales como protagonistas; sin embargo, este fue totalmente distinto al resto.

“La Verdad de la Lucha” tenía como protagonistas a Dos Caras y Mil Máscaras, mismos que en su mayoría tenían el rostro cubierto con su capucha. No obstante, lo verdaderamente extraño llegó en una escena en donde ambos aparecen en un restaurante platicando sin la máscara puesta, lo cual, en ese momento, generó un impacto espectacular entre la comunidad.

Para nadie es un secreto la forma en cómo Mil Máscaras cuida su identidad ante el público, motivo por el cual fue sorpresivo el método que utilizó para dar a conocer su rostro, mismo en el que se observa a un hombre con un corte tipo militar y un abundante bigote.

¿Cuál es la anécdota que The Undertaker tiene con Mil Máscaras?

Mil Máscaras siempre buscó cuidar su identidad antes y después de presentarse en una arena de lucha libre. Ante este hecho, The Undertaker, hoy creativo de la AAA por la WWE, confesó que una ocasión compartió vestuario con el mexicano y observó cómo este no se quitó la máscara incluso cuando se estaba duchando, lo cual generó un impacto profundo en él.