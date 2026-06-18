Estas son las 4 JOYAS que Chivas tiene y podrían ser la SORPRESA para el Apertura 2026

El Rebaño Sagrado entiende que el torneo Apertura 2026 debe ser el de consagración en el proyecto de Gabriel Milito, motivo por el cual el entrenador de Chivas le ha dado la oportunidad a cuatro canteranos para que sobresalgan en la pretemporada de la institución.

Goool de Chivas| Chivas vs Cruz Azul | Liga BBVA MX

La cantera de Chivas ha vuelto a ser lo que era en años anteriores gracias a la llegada del entrenador sudamericano, quien le ha dado la oportunidad a varios elementos para destacar. Bajo este contexto, existen cuatro elementos que han destacado y que podrían dar de qué hablar en el Apertura 2026.

¿Qué canteranos de Chivas podrían sorprender en el Apertura 2026?

Ángel Romero : Se trata de un guardameta de 20 años de edad que, durante el Clausura 2026, sumó más de 1,700 minutos, registrando únicamente 15 goles en contra durante la temporada.

: Se trata de un guardameta de 20 años de edad que, durante el Clausura 2026, sumó más de 1,700 minutos, registrando únicamente 15 goles en contra durante la temporada. Sebastián Liceaga: Este jugador también es portero y, de hecho, ya sabe lo que es ser suplente de Óscar Whalley en el primer equipo. Además, fue uno de los tres arqueros de México durante el Mundial Sub-20 del 2025.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Leonel Calderón : Este elemento se desempeña en el centro del campo, cuenta con 19 años de edad y registró más de 870 minutos a lo largo del Clausura 2026, acumulando cuatro anotaciones en 14 juegos.

: Este elemento se desempeña en el centro del campo, cuenta con 19 años de edad y registró más de 870 minutos a lo largo del Clausura 2026, acumulando cuatro anotaciones en 14 juegos. Hugo Mata: Se trata de una de las novedades de las Chivas de Gabriel Milito, elemento que fue convocado para suplir a Brian Gutiérrez en el primer equipo y que sumó más de 1,100 minutos en 17 compromisos.

¿Contra qué equipo debutará Chivas en el Apertura 2026?

Las Chivas del Guadalajara harán su debut en el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX nada más y nada menos que ante los Diablos Rojos del Toluca, actual campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf. El juego se llevará a cabo el sábado 18 de julio a las 19:00 horas.