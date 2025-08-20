La defensa menos esperada para Gabriel Milito y Chivas

A tres semanas del esperado Clásico Nacional, André Jardine, director técnico del América, sorprendió con palabras de respaldo hacia Gabriel Milito y el Guadalajara, su archirrival. Desde Coapa, el estratega brasileño destacó el potencial de Chivas, a pesar de su complicado arranque en la Liga BBVA MX y la Leagues Cup, y anticipó un duelo intenso el próximo 13 de septiembre en el Estadio Ciudad de los Deportes, por la jornada 8 del torneo.

El mal momento de las Chivas desde la llegada de Milito

Chivas atraviesa un momento crítico bajo el mando de Milito. Tras una pretemporada prometedora que ilusionó a los aficionados rojiblancos con un fútbol dinámico, los resultados oficiales han sido decepcionantes. Eliminados en la primera ronda de la Leagues Cup, se despidieron del boleto a la Concachampions 2026.

En la Liga BBVA MX, el panorama no es mejor: en cuatro jornadas, suman tres derrotas (ante León, Santos Laguna y Juárez) y una sola victoria frente al Atlético San Luis. Con apenas tres puntos, la presión crece, y algunos sectores de la afición ya piden la salida del técnico argentino, cuestionando su estrategia y la falta de resultados.

Impensado, desde América valorando a Chivas

Jardine ve más allá de los números. “Yo diría que los resultados de Chivas son engañosos, yo veo a Chivas agarrando forma pero los resultados, a veces cuando miras a corto plazo te pueden salir o no te pueden salir, en este caso, vienen con derrotas importantes pero a mi que soy entrenador veo a un Chivas agarrando una idea de juego y formas bastante interesantes, que si pasara a tener resultados a mi no me va a sorprender. Estoy muy atento a este Chivas, a este entrenador que me parece que Chivas, tarde o temprano, va a ser un rival a vencer y va a ser un rival fuerte en la liga, imagino que el Clásico va a ser muy duro”, aseguró.

Jardine tiene saldo a favor en los Clásicos Nacionales contra Chivas. El brasileño se ha enfrentado 10 veces a los rojiblancos en liga, liguilla y Concacaf. El balance es de 5 victorias, 3 empates y solo dos derrotas.

