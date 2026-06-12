Actualización: Las 5 BAJAS más importantes para el Mundial 2026 por lesión

La Copa Mundial de la FIFA 2026 finalmente ha llegado, y en medio de la celebración que este evento genera, vale recordar a los futbolistas que, desafortunadamente, no podrán estar en el terreno de juego con sus respectivas lesiones debido a lesiones de consideración.

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En el pasado se mostró información respecto a distintos futbolistas que se perderían la Copa Mundial de la FIFA 2026 por lesión; sin embargo, tristemente esta información ha aumentado. Por tal motivo, aquí conocerás la última actualización respecto a los jugadores que no estarán en este evento.

¿Qué jugadores no estarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026 por lesión?

Fermín López : Posiblemente, la baja más importante que la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá hasta ahora. Fermín sonaba para ser titular con la Selección de España; sin embargo, una fractura en el pie lo dejará fuera.

: Posiblemente, la baja más importante que la tendrá hasta ahora. Fermín sonaba para ser titular con la Selección de España; sin embargo, una fractura en el pie lo dejará fuera. Xavi Simons: Fue hace unas semanas cuando el jugador del Tottenham sufrió una rotura en la rodilla, misma que lo imposibilitará para estar en el Mundial.

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Eder Militao : Una lesión muscular en el isquiotibial le impedirá al brasileño formar parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026. De hecho, el jugador del Real Madrid ha tenido que lidiar con muchas lesiones en los últimos años.

: Una lesión muscular en el isquiotibial le impedirá al brasileño formar parte de la De hecho, el jugador del Real Madrid ha tenido que lidiar con muchas lesiones en los últimos años. Serge Gnabry : El mediocampista del Bayern Múnich tuvo un desgarro muscular en el aductor hace solo unas semanas, por lo que no estará a tope físico para este torneo.

: El mediocampista del tuvo un desgarro muscular en el aductor hace solo unas semanas, por lo que no estará a tope físico para este torneo. Takumi Minamino: Uno de los mejores jugadores de la Selección de Japón tampoco estará en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 debido a una lesión de ligamento cruzado.

¿Qué selección parte como favorita a conquistar el Mundial 2026?

A unos días para el comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, vale decir que tanto Argentina como Francia parten como favoritas para conseguir un título más en su historia. En ese sentido, es imposible descartar a otras escuadras realmente atractivas como España, Portugal, Inglaterra, Alemania y Brasil.

