El modelo canadiense, la clave para convertirse en el futuro GIGANTE de la Concacaf

Una de las razones por las cuales esta Copa Mundial de la FIFA 2026 se perfila para ser realmente entretenida deriva del nivel que las tres selecciones sedes tienen. Para ejemplo de lo anterior está el cuadro canadiense, quien goza de un modelo que le augura futuro a corto, mediano y largo plazo.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

En los últimos años, la selección canadiense pasó de no ser parte de las Copas Mundiales a, ahora, ser una escuadra de temer dentro de la CONCACAF y, en consecuencia, rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ahora bien, ¿en qué se basaron para realizar un proyecto tan exitoso?

¿Cuál es el modelo de Canadá que los ayudará a hacer un gigante de la Concacaf?

Hace unos años, previo a la Copa Mundial de la FIFA 2022, el ingeniero industrial Lev Alejandro Mejía, sonorense que radica en Edmonton Canadá desde hace décadas, protagonizó una entrevista vía WhatsApp con Grada Norte en donde reveló cuál es el modelo que tiene el cuadro canadiense para convertirse en una escuadra de prestigio dentro de la CONCACAF.

Te puede interesar: El jugador que rechazó Inglaterra para jugar con Escocia

Te puede interesar: MLB 2026: ¿Qué juegos se disputaron el pasado 1 de junio?

De acuerdo con sus palabras, la primera gran intención del cuadro canadiense es detectar el talento más destacado en las categorías infantiles y juveniles para, posteriormente, facilitar que estos elementos puedan emigrar a Europa a través del trazo de distintos objetivos para ellos.

Una vez con ello, la intención de mejorar la Liga Profesional es Canadá es clara, pues entienden que con estos puntos el cuadro canadiense logrará ser un país visto en el mundo del futbol, hecho que intentarán revelar finalmente en esta Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿El cuadro canadiense será el líder de su Grupo en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Cabe recordar que el conjunto canadiense forma parte del Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026, mismo en donde aparecen otras selecciones como Bosnia, Qatar y Suiza. Así, los expertos consideran que el conjunto de la CONCACAF peleará por el liderato junto a los suizos.