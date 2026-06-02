Las joyas de República Checa que pensaron en el retiro y hoy cumplen el sueño mundialista

La República Checa llega a esta Copa Mundial de la FIFA 2026 con mucho qué ganar y muy poco qué perder luego de arribar a dicho torneo en la etapa de repechaje, por lo que podría ser un cuadro realmente incómodo para la Selección Mexicana en la fase de grupos.

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Ante ello, vale decir que, si bien no son la máxima potencia europea, La República Checa cuenta con algunos elementos de jerarquía en el terreno de juego. Entre ellos aparecen Patrik Schick y Thomas Soucek, quienes, en el pasado, estuvieron muy cerca de retirarse del futbol.

¿Por qué Patrik Schick, de la República Checa, pensó en retirarse del futbol?

Fue en 2017 cuando la carrera de Patrick Schick estuvo muy cerca de cambiar luego del interés que la Juventus mostró en él. El equipo de la Serie A tenía todo para ficharlo; sin embargo, un problema cardíaco frenó su llegada debido a la inflamación de su corazón, motivo por el cual la venta no se cerró.

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La noticia impactó a los aficionados de la República Checa, quienes pensaban que su delantero jugaría en la élite. Esta situación hizo replantear el futuro del atacante, quien tras una charla para el medio The Independent aseguró que pensó seriamente en el retiro. Afortunadamente para su causa, el problema desapareció semanas después y, luego de su alta médica, pudo mantenerse en los primeros planos del futbol internacional.

Thomas Soucek, de luchar con la depresión a jugar la Copa Mundial de la FIFA

Un ejemplo similar ocurre con Thomas Soucek, mediocampista de la República Checa que llegará a este torneo como uno de los elementos más destacados de su selección pero que, sin embargo, guarda un mote emocional importante luego de superar el insomnio y la depresión.

Fue mediante su autobiografía que el jugador del West Ham reveló que, durante dos temporadas, vivió una etapa de intenso insomnio que a su vez le generó depresión. El retiro fue una de sus posibilidades más grandes, aunque tras recibir ayuda profesional el mediocampista pudo recuperar su alegría y, en consecuencia, sus ganas de disfrutar del futbol.