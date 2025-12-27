5 jugadores que brillaron en Necaxa y lograron pasar a equipos protagonistas de la Liga BBVA MX

Desde hace varios años, el cuadro del Necaxa ha tenido la fortuna de encontrar buenos jugadores que han brillado en su plantilla, aunque al poco tiempo han dado el brinco a otro equipo de mayor relevancia en la Liga BBVA MX, esto debido a los buenos resultados que han mostrado con los Rayos.

Aunque son varios los jugadores que han brillado al vestir la camiseta del Necaxa , hay cinco que han destacado mucho más que los otros, por lo que aquí vamos a recordar a esos futbolistas que han salido de los Rayos para ser protagonistas en otros equipos.

¿Qué jugadores brincaron de Necaxa a equipos más relevantes?

Díber Cambindo

El primero de la lista es el colombiano que llegó a Necaxa , donde demostró su mejor nivel, siendo fundamental en los últimos torneos del equipo con su presencia física y su contundencia en el área chica, siendo un referente en la ofensiva. Tras sus buenas actuaciones, en las últimas horas fue anunciado como el refuerzo de lujo del Club León.

Alejandro Zendejas

El cuadro del Necaxa fue fundamental en la formación de Alejandro Zendejas, donde tuvo minutos y un gran nivel, por lo que después de varios torneos, tuvo la oportunidad de llegar al América, donde cumplió su sueño de ganar un título de la Liga BBVA MX. Actualmente, es uno de los mejores mediocampistas del futbol mexicano.

Luis Malagón

Fue un elemento clave en momentos importantes, más siendo portero, pues sus actuaciones fueron sobresaliente en más de una ocasión, en partidos cerrados y bajo mucha presión. Gracias a sus atajadas, se convirtió en el portero titular del América, donde ya ganó tres títulos de la Liga BBVA MX.

Víctor Dávila

El delantero chileno tuvo un breve paso por el Necaxa, donde en poco tiempo destacó como uno delantero efectivo, por lo que en poco tiempo llamó la atención del Pachuca, donde marcó pocos goles, después llegó a León, donde tuvo un buen rendimiento. Actualmente, es jugador del América, pero ya no entra en los planes de la directiva.

Rodrigo Aguirre

El uruguayo llegó al futbol mexicano procedente de la LDU Quito, pronto ganó protagonismo en la delantera del Necaxa, por lo que en poco tiempo comenzó a llamar la atención de grandes equipos, hasta que firmó por Monterrey, aunque no logró mostrar su mejor versión, ahora es parte del Club América.

